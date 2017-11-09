У белорусов нет денег: 30 Seconds to Mars не приедут в Минск 1 9.11.2017, 14:48

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Известная группа опубликовала график гастрольного тура в поддержку нового альбома.

Thirty Seconds to Mars обнародовали график гастрольного тура в поддержку нового альбома Walk On Water — концерт в Минске в него не вошел. Информация размещена на официальном сайте музыкантов. Как сообщили tut.by организаторы концертов американской рок-группы в Минске, причина в экономической ситуации в Беларуси.

Турне Thirty Seconds to Mars по Европе стартует 11 марта в немецком Кельне. Ближайшие для жителей Беларуси концерты группы пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве в конце апреля.

— Все упирается в экономическую ситуацию, — объясняют в «Концертхоллгрупп». — У людей нет денег. Мы не сможем собрать «Чижовка-Арену», несмотря на аншлаг в 2015 году.

На этапе согласования организаторы оценивали сумму, которую озвучивала сторона группы еще в 2015 году для Беларуси.

— Узнали, что условия остались такими же, — говорит один из организаторов Павел. — Пока что это нерационально и экономически не выгодно для нас.

Как сообщили в «Концертхоллгрупп», сейчас в приоритете российские музыканты, поп-сцена.

Напомним, Thirty Seconds to Mars трижды выступали в Минске: в 2011 году во Дворце спорта, в 2014 — на «Минск-Арене» и в 2015 — на «Чижовка-Арене». Джареду Лето и его команде так понравилась наша страна, что к своему последнему визиту в Минск американские альтернативные рокеры подготовили обновленную программу и специальное шоу. Тогда лидер 30 Seconds to Mars Джаред Лето прогуливался с минчанами по улицам столицы.

Белорусская публика всегда восторженно встречала группу из Лос-Анджелеса, а концерты Thirty Seconds to Mars проходили с аншлагом.