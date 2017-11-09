Почему Кобяков так загрустил, выполняя наказ Лукашенко 13 9.11.2017, 15:08

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Фото: belta.by

Выражение лица премьер-министра во время визита на Оршанский авиаремонтный завод настораживает.

9 ноября премьер-министр Андрей Кобяков ознакомился с реализацией «инвестиционного проекта» в ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

Судя по фото с места события, во время инспекции предприятия премьер-министр выглядел достаточно безрадостным. «Салідарнасць» попыталась выяснить причины, которые могли подпортить настроение главы правительства.

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» был продан двум стратегическим инвесторам в 2012 году. Контрольный пакет акций (около 60%) получило украинское ПАО «Мотор Сич», около 40% акций получило ЗАО «Системы инвестиций и инноваций», 0,8% акций остались за государством.

Условия продажи акций обязывали инвесторов в течение 2012-2016 годов вложить в «реконструкцию», «модернизацию» производственных мощностей не менее $ 12 млн., «создать» свыше 300 рабочих мест.

Не исключено, что причина грусти Кобякова кроется в данных отчетности Оршанского авиазавода за 2016-й и І квартал 2017-го.

Прибыль предприятия от инвестиционной, финансовой и иной деятельности стабильно находится в минусе.

По состоянию на первый квартал 2017-го на Оршанском авиазаводе работает столько же сотрудников, сколько их было здесь до прихода новых владельцев

Не радует и прописанный в инвестдоговоре показатель роста рабочих мест. Как рассказывал год назад в интервью владелец ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» Александр Садовой, набрать на выкупленное у государства предприятие удалось более 80 человек против запланированных 300:

— Но главное, что первой строкой прописано в инвестдоговоре: сохранить и развить производство. 650 человек работало, когда мы пришли — а стояло два фюзеляжа, понятно было, что таким объемом не обеспечить работой столько людей, завод сидел на дотациях. Мы загрузили работой всех и еще более 80 человек набрали. Хотя пять лет назад планировали 300.

Впрочем, это лишь один повод для грусти Кобякова — а впереди еще столько объектов, способных подпортить настроение даже самым отчаянным оптимистам.