закрыть
9 ноября 2017, четверг, 17:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Министр транспорта: Сколько стоит проезд в общественном транспорте, 50 копеек?

19
  • 9.11.2017, 15:39
  • 8,217
Анатолий Сивак
Фото: belta.by

Чиновник запутался в элементарных подсчетах.

В кулуарах «палаты представителей» корреспондент «Еврорадио» поинтересовался у министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака, когда планируется довести оплату проезда в общественном транспорте до ста процентов. Министр не только не дал ответа на этот вопрос, но и вообще запутался в подсчетах стоимости проезда.

«О тарифах вам лучше спросить в Министерстве антимонопольного регулирования. А работа нашего министерства направлена на снижение себестоимости перевозок. Но в отдельных регионах окупаемость перевозок доходит до 75%», - заявил Анатолий Сивак.

- Но вы же знаете, сколько сегодня должен стоить билет в общественном транспорте столицы, чтобы оплата была 100-процентная?

- Если на 75% окупается перевозка, а на 25% дотируется, то можно подсчитать: 50 копеек и добавьте 25% — вот вам и расчет. Сколько это будет? 62,5, наверное... Вы можете подсчитать.

На самом деле, сегодня билет на проезд в городском наземном транспорте в Минске стоит 60 копеек, 65 копеек стоит проезд в столичном метро.




Интервью

Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки