Фотофакт: Штурмовик Су-25 на минской кольцевой дороге 6 9.11.2017, 15:53

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Самолет ехал по МКАД на сцепке с самосвалом МАЗ.

Штурмовик Су-25 без крыльев на жесткой сцепке с самосвалом МАЗ сфотографировал пользователь Twitter Aleksandr Gladki во время поездки по МКАД в районе Уручья.

Судя по внешнему виду и окраске, самолет давно находится в небоевом состоянии. Возможно, его везли на реставрацию, в музей или к новому месту установки на постамент, пишет tut.by.

В Беларуси часто устанавливают списанную авиатехнику на постаменты. Например, при въезде в Глубокое можно увидеть истребитель-бомбардировщик Су-17М, а в Щучине — самолет-рекордсмен МиГ-25.

Фото: twitter.com/Antrekotik

Штурмовик Су-25 помимо высокой огневой мощи был невероятно живуч: титановый короб кабины и лобовое бронестекло уверенно держали пулю даже из пулемета ДШК. Зафиксированы случаи, когда штурмовик вернулся со 150 пробоинами в корпусе, пробитым навылет двигателем и перебитыми тягами управления. Этот самолет успел немало повоевать за свою летную карьеру и до сих пор состоит на вооружении во многих странах.