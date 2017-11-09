«Жировки приносят в последний день или их вообще нет» 6 9.11.2017, 16:07

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Жители Барановичей жалуются на проблемы с квитанциями за услуги ЖКХ.

В редакцию Intex-press поступают жалобы от жителей разных микрорайонов города Барановичи о том, что в последние месяцы извещения об оплате коммуналки они не получают или получают поздно – в последние дни приема платежей за услуги ЖКХ.

– Уже который раз хожу оплачивать коммуналку и не знаю, сколько денег придется отдать, ведь жировки нет, – говорит Ирина, жительница Южного микрорайона.

Елена, которая живет в «Тексере», рассказывает, что три месяца подряд жировки в ее почтовом ящике появляются к 25 числу, и то после визита в ЖЭС.

– Раньше квитанции приходили числа 15-16, а с лета творится неизвестно что. Каждый месяц хожу в ЖЭС, спрашиваю, в чем дело. А там спрашивают: а зачем вам жировки? – возмущается женщина. – Числу к 25-му жировки все-таки приносят, но толку от них, когда я все уже оплатила!

О проблемах с жировками сообщают жители разных микрорайонов. С жалобами на то, что извещения приходят поздно или не приходят вообще, сообщили жильцы домов, относящихся ЖЭСам №№ 1, 3, 5, 6, 7.

– Квитанции приносят или в последний день, или по два месяца их нет вообще, – написал в группе Intex-press ВКонтакте Игорь, дом которого относится к ЖЭС №6.

«Можно было бы поспорить»

Некоторые горожане рассказывают, что из-за несвоевременного получения жировок они вынуждены оплачивать услуги ЖХК «вслепую», а после этого добиться перерасчета бывает сложно. Жительница Барановичей Алла написала в группе Intex-press ВКонтакте, что недавно оплачивала услуги ЖКУ без жировки и итоговая сумма показалась ей больше обычной. Но деньги Алла все-таки внесла. Квитанция пришла после оплаты, и оказалось, что женщина заплатила 8 рублей за вызов электрика, «который даже монтажную коробку найти не смог».

– И это называется вызов и консультация! Конечно же, деньги мне не вернули. А если бы я заранее увидела эту услугу в жировке, можно было бы поспорить, – написала Алла.

Переходный период

В нескольких ЖЭСах города Intex-press сказали, что их работники только разносят жировки, которые им предоставляет единый расчетно-справочный центр г. Барановичи.

– Когда нам квитанции приносят, тогда мы и разносим их людям, – сказали журналистам в одном из ЖЭСов. – Раньше извещениями об оплате коммунальных услуг занималось ЖРЭУ, но сейчас этот вопрос курирует единый расчетно-справочный центр.

Напомним, в Барановичах, как и во многих других белорусских городах, в связи с переходом на новую систему АИС «Расчет ЖКУ», плату за коммунальные услуги ЖКХ с недавнего времени начисляют единые расчетно-справочные центры (ЕРСЦ).

В ЕРСЦ г. Барановичи журналистам сказали, что проблемы с жировками – временные.

– Это переходный период, первый месяц, когда мы самостоятельно печатали жировки, поэтому, возможно, возникли накладки, – говорит Елена Ивановская, директор единого расчетно-справочного центра г. Барановичи.

В ноябре, по ее словам, квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг придут вовремя.

Согласно Жилищному кодексу извещения об оплате коммунальных услуг должны доставлять до 15 числа месяца, а оплачивать их надо до 25 числа.