National Geographic опубликовал впечатляющие снимки природы 1 9.11.2017, 16:22

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Фото претендуют на победу в конкурсе Nature Photographer of the Year 2017.

Издание National Geographic опубликовало новые снимки претендентов на победу в фотоконкурсе Nature Photographer of the Year 2017, пишет nv.ua.

На сайте представлены впечатляющие кадры, присланные в редакцию фотографами из более ста стран. Среди них – как яркие снимки животных, так и живописных видов, призванные продемонстрировать уникальность и красоту планеты. На конкурс принимаются фотографии в четырех категориях: Дикая природа, Пейзажи, Подводная съемка и Воздушная съемка.

Победитель получит главный приз – 7,5 тысяч долларов, а те фотографы, которые также займут призовые места получат по 2,5 тысячи долларов. Фотоконкурс National Geographic Nature Photographer of the Year призван демонстрировать красоту и многообразие природы и животного мира, а также привлекать внимание общественности к экологическим проблемам окружающей среды, и формировать позитивное и бережное отношение к природе.