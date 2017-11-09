Экономику еврозоны ожидает сильнейший за десять лет рост 1 9.11.2017, 16:52

1,049

Среди лидеров - Мальта, Ирландия и Словения.

Увеличение ВВП еврозоны по итогам 2017 года составит 2,2 процента, считает Еврокомиссия. Лидерами экономического роста объявлены Мальта, Ирландия и Словения, пишет DW.

Показатели ВВП еврозоны в 2017 году растут столь значительно, как никогда за последние 10 лет. Средний показатель экономического роста в 19 странах Европейского валютного союза по итогам года может составить 2,2 процента, сообщила Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 9 ноября. В 2018 году она ожидает роста в еврозоне в 2,1 процента, в 2019-м - в 1,9 процента. Еще полгода назад, в весеннем прогнозе, эксперты Комиссии ЕС ожидали 1,7-процентного роста в еврозоне в 2017 году и 1,8-процентного - в 2018-м.

Лидеры - Мальта, Ирландия и Словения

Лидером экономического роста вновь может стать Мальта (ожидаемый рост ВВП в 2017 году - 5,6 процента). За ней следуют Ирландия (4,8 процента), Словения (4,7 процента). ВВП Германии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится на 2,2 процента, Франции - на 1,6 процента, Италии - на 1,5 процента.

"Экономика и занятость стабильно растут, увеличиваются инвестиции, а дефициты госбюджетов и задолженности постепенно сокращаются", - отметил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. В свою очередь комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси указал на остающиеся проблемы, включая высокую задолженность ряда стран и недостаточное повышение заработных плат.

Среди конъюнктурных рисков еврозоны названы геополитическая напряженность, в том числе конфликт с КНДР, а также ухудшение условий финансирования в мировой экономике и разобщенность рынков в мировой торговле.

Рынок труда и инфляция

В отношении рынка труда еврозоны прогноз Брюсселя тоже оптимистичен. По итогам 2017 года доля безработных составит 9,1 процента от числа всех трудоспособных граждан, это самый низкий показатель с 2009 года, указало ведомство. По оценке Еврокомиссии, в ближайшие годы тенденция сокращения безработицы продолжится, в 2019 году ожидается показатель в 7,9 процента.

Уровень инфляции в еврозоне в текущем году составит в среднем 1,5 процента, в 2018-м - 1,4 процента, в 2019-м - 1,6 процента, говорится далее в документе.