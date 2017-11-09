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Белорусы организовали необычную свадебную фотосессию в Исландии

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  • 9.11.2017, 17:10
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Фотографии для семейного альбома достались молодым бесплатно, а сама поездка обошлась в €2000.

Случчане Денис и Анастасия Бондаревы организовали свадебную фотосессию в Исландии. Фотографии для семейного альбома достались молодым бесплатно, а сама поездка обошлась в 2000 евро на двоих, пишет kurjer.info.

«В день торжества мы сделали только пару кадров с гостями, а основную фотосессию провели в Исландии», — говорит Денис Бондарев.

Пара провела в Исландии семь дней, путешествуя и фотографируясь.

«У нас в чемодане было Настино платье, мой костюм, кеды и кроссовки. Если видели красивое место — сворачивали, переодевались в машине и шли на фотосъёмку», — рассказывает Денис.

Снимал Настю и Дениса минский фотограф Михаил Нестеров. Он не взял с них деньги, потому что эта съёмка пополнила его портфолио красивыми снимками.

Путешествие обошлось супругам в 2000 евро. Они останавливались на ночь в бюджетных хостелах и экономили на развлечениях: практически не употребляли алкоголь и ни разу не были в кафе.




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