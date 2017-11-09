Оружие Пайфера для Украины Георгий Кухалейшвили

9.11.2017, 17:32

Стивен Пайфер

Что кроется в словах бывшего американского посла.

Вашингтон на неофициальном уровне дает понять Москве, что если она будет продолжать упираться и гнуть свою линию по украинскому вопросу, то США действительно могут начать поставки вооружений в Украину. Однако, пока это способ давления, и Белый дом может повременить с выделением гранта на закупку оборонительного оружия для Украины из опасений, что военная помощь США может оказаться в водовороте коррупционных схем

На днях бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который сейчас работает старшим научным сотрудником в Институте Брукингса, заявил о том, что большинство институтов американского правительства поддерживают предоставление украинской армии летального оружия. По его мнению, эту идею поддерживают председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд, его заместитель – генерал Пол Сельва, европейское командование Вооруженных сил США, а также министр обороны, генерал Джеймс Мэттис. Пайфер надеется на то, что президент США Дональд Трамп разрешит предоставить Украине летальное оружие и не будет продолжать политику своего предшественника по данному вопросу. Как сообщает издание ABC News, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер получил три варианта предоставления Украине гранта в размере 47 млн долл. на закупку оборонительного оружия для сдерживания российской агрессии. Эту новость подхватили украинские СМИ. Тема предоставления Украине летального оружия время от времени муссируется в правительственных кругах США с 2014 г., но до дела так и не дошло. Тогда зачем она поднимается сейчас?

Целесообразность американского оружия

В США есть достаточно сторонников предоставления Украине летального оружия. Во время пребывания в Украине на День независимости министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал предоставление Украине оборонительного вооружения и пообещал проинформировать президента и госсекретаря о своем видении этого вопроса. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что предоставление Украине оборонительного вооружения необходимо для противодействия агрессии России. Пресс-секретарь госдепа США Хизер Нойерт подчеркнула, что США не исключают такую возможность, но пока соответствующие решения не принимались. В пользу предоставления Украине летального оружия высказывались сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Келли Айотт. Сенатор Маккейн, глава комитета по вооруженным силам, считает, что президенту стоит предоставить Украине летальное оружие, чтобы заставить Россию вывести свои войска с нашей территории.

Когда речь заходит об американском оружии, то чаще всего имеются в виду средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковые комплексы, в том числе ПТРК "Джавелин", способный с высокой точностью поражать бронетехнику противника. Сенатор Келли Айотт также предлагала обеспечить Украину стрелковым оружием, гранатометами, бронетехникой, бронежилетами, взрывчаткой и средствами разминирования в 2014 г. Однако США ограничивались предоставлением Украине нелетальной военной помощи. С 2015 г. США поставили в Украину различное оборудование на сумму 750 млн долл., включая транспортные средства, в том числе джипы "Хаммер", бронежилеты, тепловизоры, медицинское и инженерное оборудование, переносные радиостанции, противоминометные радары, патрульные катера. Потребность в американском оружии в украинской армии была ощутимой в самый разгар активных боевых действий на Донбассе в 2014 г., когда украинские добровольцы и военные полагались на помощь волонтеров, когда они вели тяжелые бои с российской армией в донецком аэропорту, Славянске, Дебальцево, Иловайске.

На текущий момент жизненно важной необходимости в американском летальном оружии нет. За три года войны ситуация в зоне АТО изменилась. На Донбассе наблюдается позиционная война. В основном стороны конфликта обстреливают позиции друг друга из артиллерии и минометов, стрелкового оружия. Украинские воины чаще всего гибнут от разрывов мин и снарядов противника. С 2013 по 2017 гг. численность украинской армии увеличилась с 168,2 тыс. чел. до 240 тыс. чел. личного состава. За последние три года количество контрактников выросло в 10 раз. Достаточно украинцев с опытом боевых действий продолжают служить в армии. С 2013 по 2017 гг. оборонный бюджет Украины вырос с 15,1 млрд грн до 129 млрд грн (около 5% от ВВП, правда, ВСУ получают из этой суммы лишь около 80 млрд грн). Военный конфликт с Россией дал толчок к развитию оборонно-промышленного комплекса Украины, к увеличению и модернизации парка бронетехники. По состоянию на начало 2014 г. в строю Вооруженных сил Украины находилось 1110 танков (в основном Т-64 и Т-64БМ "Булат"), в то время как 1397 танков находились на хранении. По состоянию на июль 2017 г. предприятия "Укроборонпрома" передали украинской армии 15903 ед. вооружений и военной техники, включая 3690 ед. новой, отремонтированной, восстановленной бронетехники, самоходной артиллерии и специальной техники, 4052 ед. ракетно-артиллерийских вооружений, 333 ед. авиатехники, значительное количество боеприпасов. На вооружение принят легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", который считается отечественной альтернативой американским комплексам "Джавелин".

В интервью изданию FOX Business президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что его американский коллега Дональд Трамп обязался оказать Украине военную и техническую помощь в конфликте с Россией. Однако, помощь может иметь разную форму, в том числе финансовую. В проекте оборонного бюджета США содержится положение о выделении Украине 500 млн долл. для борьбы с пророссийскими сепаратистами. Данные деньги могут быть потрачены на дальнейшее развитие и усовершенствование Вооруженных сил Украины. Значительную часть летального оружия, необходимого украинской армии для сдерживания России, могут произвести отечественные предприятия ВПК.

Белый дом готовит Кремль к встрече в Белграде

Скорее всего, риторика Стивена Пайфера о предоставлении Украине летального оружия имеет под собой политический подтекст. Бывший американский посол поднял этот вопрос в канун очередной встречи спецпредставителя госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Белграде (Сербия) по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе 13 ноября. Волкер рассчитывает добиться от российской стороны согласия на размещение международного миротворческого контингента на территории всей зоны конфликта, а не только на линии соприкосновения. Возможно, Волкеру придется настаивать на том, чтобы РФ даже не рассчитывала включить в число миротворцев своих военных. Американский дипломат понимает, что Россия является участником вооруженного конфликта с Украиной и не может выполнять миротворческие функции.

Заявление Пайфера, которого знают и в Украине, и в России, подкрепляет позицию Волкера на грядущих переговорах с Сурковым. Вашингтон на неофициальном уровне дает понять Москве, что если она будет продолжать упираться и гнуть свою линию по украинскому вопросу, то США действительно могут начать поставки вооружений в Украину. Это знак готовности США встать на сторону Украины и оказать военную поддержку на случай возобновления Россией активных боевых действий на Донбассе и попыток изменить линию фронта. Белый дом заблаговременно готовит Кремль к переговорам в Белграде, повышает ставки и создает повод для торга в случае необходимости.

Интересы американских промышленников

Поднимая вопрос о поставках в Украину летального оружия, американские политики могут лоббировать интересы промышленников, которые заинтересованы получить от правительства госзаказы. В конгрессе США доминирует Республиканская партия, которая отстаивает интересы военных и производителей вооружений. Видимо, предложенный грант в размере 47 млн долл. для закупки оборонительного оружия для Украины планируется инвестировать в производство дорогостоящей военной продукции. Главное, что американские промышленники получат прибыль. Нужно данное оружие Украине или нет, их мало волнует. Производство ПТРК "Джавелин" осуществляют американские компании Raytheon, Lockheed Martin. Стоимость одного комплекса составляет ориентировочно 246 тыс. долл., ракеты – 80 тыс. долл. В 1996-2014 гг. американские промышленники произвели 40 тыс. комплексов "Джавелин" для вооруженных сил 19 стран мира, включая постсоветские республики (Литва, Эстония). В 2013 г. был подписан контракт на сумму 176 млн долл. для производства 842 ракет и 120 комплексов. Средства противовоздушной обороны производят компании Raytheon, Hughes, RCA (модификации Patriot), GeneralDynamics (ЗРК LAV-AD), Boeing Aerospace Company, General Electric (ЗРК Avenger на базе джипа "Хаммер").

В какой-то степени Украина может рассматриваться США как потенциальный рынок сбыта устаревшего вооружения. В приоритетах администрации республиканцев провести перевооружение американской армии. По мнению сенатора Джона Маккейна, проект бюджета США на 2018 г. нацелен на восстановление американских вооруженных сил после шести лет сокращений финансирования. В июне планировалось выделить на нужды Пентагона 640 млрд долл. Деньги из "украинского гранта" могут быть вложены в изъятие из арсенала устаревших вооружений и техники с последующей доставкой и передачей Украине под предлогом помощи в сдерживании российской агрессии и укрепления безопасности в Европе. Американцы уже открыли для себя украинский рынок бывших в употреблении транспортных средств, когда предоставили Украине более двух сотен б/у "Хаммеров".

Белый дом может повременить с выделением гранта на закупку оборонительного оружия для Украины из опасений, что военная помощь США может оказаться в водовороте коррупционных схем. По мнению американского журналиста и бывшего военного Нолана Петерсона, коррупция подрывает ВПК Украины и денежные средства, которые выделяются на развитие ВПК, используются неэффективно. В октябре НАБУ задержало замминистра обороны Украины Игоря Павловского, которого подозревают в растрате 149 млн грн при закупке дизельного топлива в 2016 г. Внимание общественности приковано к скандалу вокруг "рюкзаков Авакова". По данным НАБУ, бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и сын министра внутренних дел Александр Аваков в 2015 г. были причастны к закупке рюкзаков по завышенным ценам. Рюкзаки не были поставлены вовремя и не отвечали требованиям МВД. Это стало причиной убытков в размере 14 млн грн. США просчитывают все возможные риски, прежде чем принять окончательное решение, предоставлять Украине летальное оружие или нет.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua