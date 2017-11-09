Ученые открыли новый способ омоложения 9.11.2017, 17:36

Американские эксперты провели серию исследований.

Научные сотрудники клиники Майо в США после серии экспериментов на животных пришли к заключению о том, что новая технология омоложения может быть связана с освобождением организма от скопившихся в нем одряхлевших клеток. В частности, во время испытаний таким образом удалось омолодить быстро стареющих мышей, пишет healthyliving.com.ua.

«Генеральная уборка» того или иного органа от дряхлых клеток способствует его оздоровлению», - заявили клиницисты, подведя итоги экспериментов с мышами. Использовавшаяся ими технология позволила не только омолодить животных внешне, но и продлить им жизнь.

В частности, у животных начинал расти более густой мех, улучшались функция почек и состояние хрящей, вырастал уровень физической активности. Кроме того, эти грызуны в среднем прожили на 25% дольше – за счет замедления старения сердца и других внутренних органов.

Учеными были разработаны формулы препаратов, убивающих дряхлые клетки. Дряхлыми называются клетки организма, которые утрачивают способность делиться и теряют прочность белковых связей. В большинстве случаев, по мнению ученых, такие клетки становятся для организма балластом, но также они могут проявлять и крайне опасные свойства. Дряхлые клетки вырабатывают специфические соединения, из-за которых в соседних здоровых клетках могут возникать воспаления.

Исследователи высказались о том, что для эффекта омоложения не обязательно уничтожать все дряхлые клетки – достаточно избавиться от большого количества. Ими запланированы исследования с участием людей, на организме которых проверят это ноу-хау.