В Витебске восстановят старинный костел 4 9.11.2017, 17:54

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Храм был заложен в XVII веке.

Тогда еще деревянный костел построили на деньги витебского воеводы Яна Антония Храповицкого. Во время Северной войны здание сгорело, передает «Белсат».

Новый каменный дом на Рыночной площади являлся частью бернардинского монастыря и был построен на пожертвования Теклы Огинской, вдовы витебского воеводы. В таком виде он простоял почти два столетия. Уникальность объекта, построенного итальянским архитектором Иосифом Фонтаном, в том, что он является памятником двух стилей: снаружи – барокко, внутри – ренессанса.

В 1961 году храм разрушили.

Как рассказывает настоятель современного костела Святого Антония Падуанского в Витебске Вячеслава Борока:

«В исторических архивах не сохранился проект костела, а вот описания, к счастью, остались. К примеру, западный фасад был необычных пропорций для подобных храмов: растянутый по горизонтали. А основа башен выступала за линию главного фасада. Высотой храм – более 30 метров, общая площадь – около 1000 м ²».

Вячеслав Борок говорит, что утвержденный план предусматривает придание костелу первоначального вида:

«Мы хочем сделать его аутентичным и здесь будет важна каждая деталь. Кстати, это и условие Министерства культуры».

По мнению настоятеля костела Святого Антония Падуанского, новое здание могло бы стать доминантой, которая бы уравновесила архитектурную композицию одной из центральных площадей Витебска.