Виталий Гурков: Должна быть цель

Виталий Гурков: Должна быть цель2
- 9.11.2017, 18:07
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Правила жизни народного чемпиона.
Солист группы Brutto и многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков - был гостем «Радыё Свобода».
Сила и воля
Когда ты выходишь и не знаешь чем бить, когда разбиты руки, то победит тот, у кого сильнее стержень.
Как я достиг того, что имею? Должна быть цель и чтобы рядом были достойные люди.
Шрамы - это побочный эффект.
Силы беру на тренировках. Надо себя заставлять.
История
Костюшко - герой всего мира, сын белорусской земли. Досадно, что на его родине нет его памятника. Поэтому я выставил свой шарф на аукцион, чтобы помочь организаторам. Не жалко, ведь стоящее дело.
Честь и достоинство
Ребята, которые надевают одежду с нашими символами, поднимают бело-красно-белый флаг на стадионах, это самые активные болельщики БАТЭ. Они (БАТЭ — прим.) отвернули их от себя. Честь и достоинство руководства (клуба БАТЭ — прим. ) оценивается в 5 тысяч евро. Скучно.
Свое
Бело-красно-белый флаг, который я впервые поднял на ринге, у меня хотели купить. Но я его продавать не буду.
жизнь
Как чувствую, так и делаю.