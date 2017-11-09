Антоний Мацеревич: Новое командование НАТО разместится в Польше
- 9.11.2017, 18:25
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Глава Минобороны Польши заявил, что его страна - прекрасное место для размещения такого командования.
9 ноября на брифинге для журналистов по итогам министерской встречи альянса стало известно, что для повышения мобильности сил альянса в Европе разместят новую структуру НАТО в Польше.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет rmf24.pl.
"Мы ясно сказали, что отдаем в распоряжение наши возможности. Польша - самое подходящее место для размещения такого командования", - сказал Мацеревич.