Антоний Мацеревич: Новое командование НАТО разместится в Польше 9.11.2017, 18:25

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Антоний Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Глава Минобороны Польши заявил, что его страна - прекрасное место для размещения такого командования.

9 ноября на брифинге для журналистов по итогам министерской встречи альянса стало известно, что для повышения мобильности сил альянса в Европе разместят новую структуру НАТО в Польше.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет rmf24.pl.

"Мы ясно сказали, что отдаем в распоряжение наши возможности. Польша - самое подходящее место для размещения такого командования", - сказал Мацеревич.