Спасенного из Свислочи мальчика перевели в кардиологическое отделение 9.11.2017, 18:28

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Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Говорить о выписке 9-летнего школьника преждевременно.

Тонувшего в Свислочи 9-летнего мальчика перевели в кардиологическое отделение, сообщает tut.by со ссылкой на главного врача 2-й городской детской клинической больницы Минска Ларису Сечко.

В целом состояние Антона оценивается как удовлетворительное, сообщила главврач. Мальчик пошел на поправку, но говорить о выписке еще преждевременно. Лариса Сечко также добавила, что мальчик самостоятельно кушает и успел подружиться с ребятами.

Напомним, вечером 29 октября в МЧС поступило сообщение, что в районе минской улицы Даумана в Свислочи тонет мальчик. Он находился на расстоянии 15 метров от берега. Еще до прибытия спасателей и медиков ребенка из воды вытащил 15-летний первокурсник колледжа Виталий Титов. По факту происшествия милиция проводит проверку.

В четверг, 2 ноября, 9-летний Антон вышел из комы, был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и стал самостоятельно дышать.