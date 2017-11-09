Гродненец организовал бизнес на «автоподставах» 2 9.11.2017, 18:39

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Житель Гродно вовлек в свой бизнес 24 человека.

Прокуратурой Гродненской области направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной преступной группы и иных лиц в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает abw.by.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, житель Гродно на протяжении 2015‑2016 годов осуществлял руководство организованной преступной группой, которая в целях завладения денежными средствами страховых организаций занималась инсценировкой ДТП с использованием заранее подготовленных транспортных средств. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В группу было вовлечено 24 жителя Гродно и Гродненской области, которые для получения страховых выплат в максимальных размерах подбирали автомобили представительского класса, подыскивали водителей, заявлявших о своей вине в ДТП. В большинстве случаев владельцы таких автомобилей имели заключенные договоры комплексного внутреннего страхования, в соответствии с условиями которых в их пользу производились страховые платежи.

Общая сумма имущественного вреда, причиненного преступлением, составила более 158 тыс. рублей.

Как сообщалось, все вскрылось 29 сентября прошлого года инспекторами ГАИ. Разбираясь в деталях ДТП на автодороге Беляны - Гродно, они усмотрели несоответствие повреждений автомобилей Mercedes-Benz S600L и Audi А4 обстоятельствам их получения, указанным водителями. В совершении мошенничества подозревался 33-летний житель Гродно, работающий на одном из предприятий.

Проведенная сотрудниками милиции проверка подтвердила, что подозрения не были безосновательными. Было установлено, что одни и те же лица в 2016 году несколько раз становились участниками ДТП, повлекших выплату страховых возмещений. Версию незаконного получения страховок подтвердило заключение экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, сделанное по одному из фактов. В рамках транспортно-трасологического исследования они установили, что на момент повреждения транспортные средства находились в неподвижном состоянии, а характер повреждений не соответствует обстоятельствам, указанным участниками ДТП, и следовой обстановке на месте происшествия.

Спустя время следователи задокументировали факт противоправного завладения участников сговора страховыми возмещениями в сумме свыше 12 тыс. рублей в результате произведенной 3 февраля 2016 года инсценировки ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz S420 и Volkswagen Jetta. Предполагалось, что практически все необоснованно выплаченные средства достались организатору мошенничества, а соучастники получили по 50 долларов каждый. Основной фигурант уголовного дела, уже имевший судимость за подделку идентификационного номера транспортного средства, был заключен под стражу. Уголовное дело расследовалось по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, по ч.3 ст.209 УК РБ.