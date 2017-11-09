МВФ: Госдолг Беларуси в 2019 году достигнет около 59 процентов ВВП 5 9.11.2017, 18:45

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В данный момент государственная задолженность Беларуси составляет 40,4% ВВП.

МВФ прогнозирует, что долг сектора органов госуправления в широком определении (включая гарантии органов сектора государственного управления) достигнет около 59% ВВП в 2019 году, передает thinktanks.by.

Об этом заявил глава миссии МВФ по Беларуси Питер Долман по итогам работавшей в Беларуси с 26 октября по 10 ноября плановой миссии в рамках ежегодных консультаций по статье IV.

По его словам, в целях обеспечения более быстрого снижения государственного долга до более устойчивого уровня в 45 процентов ВВП в среднесрочной перспективе, а также создания возможности для применения более эффективной системы социальной поддержки, персонал МВФ рекомендует проводить дальнейшую бюджетную консолидацию в диапазоне 0,5 процента ВВП в 2018-2019 годах, при этом допуская постепенное сокращение существенных инвестиционных расходов, связанных с АЭС, в соответствии с планом.

"Вспомогательные меры могут включать в себя ограничение роста фонда оплаты труда в госсекторе ростом номинального ВВП в соответствии с предыдущими намерениями правительства. Кроме того, для обеспечения более устойчивой динамики показателей бюджета возможно укрепление бюджетно-налоговой политики за счет: (i) расширения охвата долгового якоря и ежегодного целевого показателя сальдо бюджета, (ii) рассмотрения возможности принятия операционного бюджетного правила, (iii) усиления потенциала для оценки фискальных рисков и (iv) внедрения среднесрочного планирования бюджета на три года", - отметил Питер Долман.

Возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики могут быть созданы за счет ужесточения бюджетно-налоговой политики, сокращения квазифискальной деятельности (в особенности директивного кредитования) и привязки роста уровня заработной платы к росту производительности.

"В среднесрочной перспективе официальным органам следует продолжить закладывать фундамент для запланированного перехода к таргетированию инфляции, включая дальнейшее развитие финансовых рынков, уменьшение перекосов на рынках (в частности обусловленных доминирующей ролью бюджета) и дальнейшее укрепление операционного потенциала и независимости НБРБ. Необходимо сохранять действующий режим обменного курса, который служит важным амортизатором, и обеспечивать гибкость самого обменного курса. В этом направлении официальным органам следует по-прежнему ограничивать интервенции теми, которые направлены на предотвращение неорганизованности рыночных условий, одновременно изыскивая возможности для дальнейшей либерализации валютного рынка и восстановления резервов. Учитывая все еще высокую степень долларизации, усилия по повышению конкурентоспособности и сокращению дефицита счета текущих операций в основном должны опираться на проведение структурных реформ, а не на движения валютного курса", - заявил представитель МВФ.