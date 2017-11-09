Контуры нового миропорядка 1 Ричард Хаас, liga.net

9.11.2017, 18:59

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Ричард Хаас

Они станут известны по итогам визита президента США в Азию.

Президент США Дональд Трамп проведет почти две недели в Азии, посещая Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Включение Китая в середину поездки разумно, поскольку это является самой важной остановкой, как в стратегическом, так и в экономическом плане.

Северная Корея займет основное место в беседах, во время пребывания Трампа в Китае, во многом потому, что он рассчитывает на то, что китайские лидеры решат проблему Северной Кореи для Соединенных Штатов. Этот подход понятен, поскольку основная часть торговли из Северной Кореи проходит через территорию Китая, и Китай, если он этого захочет, может оказать огромное давление на Север.

Но Трамп, скорее всего, останется разочарованным. Китай откажется задействовать все свое влияние, чтобы это не подорвало стабильность Северной Кореи, и в итоге не стало еще хуже. Ирония и потенциальная трагедия позиции Китая заключаются в том, что, позволяя Северной Корее наращивать и совершенствовать свой ядерный и ракетный арсенал, это может усилить действия, направленные на войну или привести Южную Корею, Японию или обеих сразу к пересмотру своих безъядерных позиций. Любой из этих результатов будет несовместим со стратегическими интересами Китая; но, подобно многим правительствам, лидеры Китая будут стремиться избежать сложных решений в краткосрочной перспективе, даже если это приведет к ухудшению результатов через какое-то время.

Проблема Северной Кореи является одной из многих в Китайско-Американской повестке дня, которая включает в себя другие геополитические вопросы (в первую очередь, ситуацию в Южно-Китайском море и статус Тайваня). Существуют также экономические проблемы, которые необходимо решать, например, отказ Китая уважать интеллектуальную собственность, крупные государственные субсидии фирмам, ориентированным на экспорт, ограничение доступа к своему рынку и его попытки потребовать от иностранных фирм, ведущих бизнес в Китае, передать передовые технологии китайским фирмам.

Таким образом, список задач, разделяющих эти две важные и могущественные страны, является длинным и сложным, и усиливает пессимизм тех, кто предсказывает, что двусторонние отношения будут продолжать ухудшаться. Один из аргументов, который выстраивают пессимисты заключается в историческом образце, согласно которому восходящие и установившиеся силы склонны конкурировать друг с другом или даже воевать.

Одна из последних книг, Гарвардского политолога Грэма Эллисона, сосредоточена на так называемой “Ловушке Фукидида”, названной в честь древнегреческого историка, который фиксировал конкурентные отношения, которые в конечном итоге привели к Пелопоннесской войне между восходящими Афинами и Спартой, на тот день сверхдержавой. В своей книге, которую Эллисон назвал "Destined for War", в этих ролях он изображает Китай и США.

Такие прогнозы необоснованы. Они снижают сдерживающее воздействие ядерного оружия, которое на протяжении более четырех десятилетий помогало удерживать "холодную войну" между США и Советским Союзом в состоянии именно холодной. Они также упускают из виду способность США и Китая деликатно обойти несогласие по вопросу Тайваня. Дипломатия имеет и будет иметь значение; в международных отношениях мало что носит неизбежный характер.

Действительно, США и Китай сумели сохранить свои отношения на относительно ровном киле, несмотря на исчезновение исходной причины их отношений - общая антипатия к Советскому Союзу - когда четверть века назад закончилась "холодная война". Обширные экономические связи, которые сложились с тех пор, дали обеим странам заинтересованность в поддержании хороших отношений. И, учитывая необходимость Китая во внешней стабильности для продолжения экономического развития, его лидеры проявляют значительную сдержанность.

Тем не менее, озабоченность пессимистов нельзя сбрасывать со счетов. В конце концов, странам зачастую не удается действовать в своих собственных интересах, или события просто выходят из-под контроля. Например, у Китайских лидеров может возникнуть соблазн действовать более решительно, чтобы успокоить общественное мнение на фоне замедляющейся экономики и воспользоваться возможностями, созданными США, после их выхода из региональных торговых соглашений.

Ставки высоки, поскольку история двадцать первого века будет в немалой степени затронута характером китайско-американских отношений. Трамп, который колеблется между жесткой критикой Китая в отношении торговли и восхвалением президента Си Цзиньпина, должен будет уравновесить свои законные опасения по поводу торговли с необходимостью избежать начала торговой войны. И Си должен будет подумать о том, что он может предложить, чтобы удовлетворить своего американского гостя, не подвергая опасности свою позицию или позицию партии в глазах Китайского народа.

Тем не менее, Северная Корея станет самым большим испытанием. Трамп и Си должны найти способ как-то смягчить надвигающийся кризис на Корейском полуострове - или справиться с последствиями, в случае если дипломатия потерпит неудачу и начнется война. В последнем сценарии, было бы крайне важно, чтобы вторая Корейская война не привела к прямым американо-китайским столкновениям, как это случилось в первую войну. Сотрудничество будет необходимо для поддержания контроля над ядерными материалами Северной Кореи. Все это потребует ловкой дипломатии. Искренне надеюсь на то, что Трамп и Си, в ближайшем будущем заложат основу для этого.

Ричард Хаас, liga.net