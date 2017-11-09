Армения - Беларусь - 4:1 12 9.11.2017, 19:08

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Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче потерпела крупное поражение от команды Армении.

Сегодня на стадионе «Республиканский» в Ереване сборная Беларуси провела товарищеский матч против команды Армении и крупно проиграла 1:4.

Армения — Беларусь — 4:1

Армения: Бегларян — Андонян, Микаэлян, Кадимян (Дагбашян, 68), Амбарцумян, Мхитарян (к) (Григорян, 75), Овсепян, Э.Малакян (Варданян, 78), Озбилиз (Симонян, 46), Пиццелли (Ишханян, 67), Барсегян (Корян, 67).

Запасные: Манукян, Ароян, Оганесян.

Беларусь: Гутор — Бурко, Политевич (к), Наумов (Гаврилович, 82), М.Володько, Корзун (Лаптев, 62), Быков (Климович, 46), Карницкий (Евдокимов, 78), Седько (Ковалев, 46), Нехайчик (Матвейчик, 74), Сарока.

Запасные: Павлюченко, Игнатович, Стасевич, Риос, Павловец.

Голы: 1:0 — Озбилиз (41). 2:0 — Мхитарян (45). 3:0 — Овсепян (55). 3:1 — Сарока (58, с пенальти). 4:1 — Варданян (84).

Предупреждения: Наумов (28), Нехайчик (32), Карницкий (39), Андонян (53), Ишханян (86).

В понедельник белорусы сыграют с Грузией.