В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу

В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу13
- 9.11.2017, 19:20
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Под стражу была взята принцесса Рим бинт аль-Валид ибн Талал.
В среду в Саудовской Аравии в рамках антикоррупционной кампании в высших эшелонах власти была взята под стражу принцесса Рим бинт аль-Валид ибн Талал.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал «Араби 21» со ссылкой на информированный источник.
Это - первый в истории королевства случай задержания представительницы монаршей семьи по такого рода обвинениям.
Ранее по обвинению в коррупции и отмывании денег был задержан ее отец — саудовский миллиардер аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз аль Сауд, который, по версии Forbes, является одним из богатейших людей мира.