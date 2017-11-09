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В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу

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  • 9.11.2017, 19:20
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Рим бинт аль-Валид ибн Талал

Под стражу была взята принцесса Рим бинт аль-Валид ибн Талал.

В среду в Саудовской Аравии в рамках антикоррупционной кампании в высших эшелонах власти была взята под стражу принцесса Рим бинт аль-Валид ибн Талал.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал «Араби 21» со ссылкой на информированный источник.

Это - первый в истории королевства случай задержания представительницы монаршей семьи по такого рода обвинениям.

Ранее по обвинению в коррупции и отмывании денег был задержан ее отец — саудовский миллиардер аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз аль Сауд, который, по версии Forbes, является одним из богатейших людей мира.




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