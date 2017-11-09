Белорусы в Венесуэле: В этой стране самые холодные автобусы 6 9.11.2017, 19:43

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Путешественница со стажем рассказала о стране контрастов.

Опасные города севера с быстрым ритмом и грабежами, изолированные индейские племена в девственных лесах, экстремальная нищета, существующая бок о бок с роскошью и богатством. О Венесуэле, стране контрастов и впечатлений, рассказывает citydog.by путешественница со стажем – Кристина Лебединская.

«На улицу ты выходишь так, будто ты – часть толпы, часть трущоб»

– Что, помимо нефти и Чавеса, большинству из нас известно о Венесуэле? Наверное, немногое. А Венесуэла – это еще и прекрасные песчаные пустыни, раскинутые на юге Коро, удивительно красивая сельва Амазонии – крупнейшие тропические леса нашей планеты. Венесуэла – это райское лазурное побережье Карибского моря с уединенными бухтами и островами, куда мечтают попасть тысячи любителей островного отдыха. И, конечно, Венесуэла – это Амазонка с ее безумным круговоротом флоры и фауны. Здесь же и самый высокий водопад в мире – Анхель, или Kerepakupai Meru (на языке племени пемон), и на закуску – Гран Сабана с ее затерянным миром Рораймы.

И все же путешествие в эту страну не было ни моей целью, ни мечтой. Пройдя собеседование в одной из белорусских строительных компаний, я была откомандирована туда почти на целый год работать переводчиком на строительстве агрогородка. Это была не первая моя поездка в Венесуэлу, до этого я ездила к родственникам, живущим в городе Маракайбо, но возможности увидеть всю красоту страны у меня не было.

Моя командировка шла спокойно: меня разместили в маленьком городке San Juan de los Morros, в котором, как мне казалось, не было ничего интересного. Позже я узнала, что там можно было заниматься скалолазанием и парашютным спортом – сейчас как раз кручусь в этой сфере.

Белорусы коротали свободное время скучно: сидя дома и просматривая по кругу фильмы, общаясь с родными по скайпу или обсуждая работу. Комната, в которой я жила, была больше похожа на тюремную камеру с маленьким окошком у потолка, но она была уютной и четко вписывалась в мое душевное состояние. Психологически мне было сложно: я очень активна и любознательна, а по своим интересам найти там единомышленников мне не удалось.

Приближался Новый год, и у компании выпадало несколько выходных. Я подумала: не дело сидеть дома, стоит что-то придумать! Так вырисовалось первое мое путешествие. Спустя время, посетив не одну страну, я все же буду считать то место одним из лучших в мире! Место, в котором душа исцеляется и происходит очищение сознания.

Когда я сообщила венесуэльскому товарищу по телефону, что еду на Рорайму, он сказал: «Рорайма? О-о-о! Это сила! Крис, возможно, ты будешь плакать, когда взойдешь на плато. Это удивительно, но там почти все люди плачут. Наверное, боги смывают с них боль и страдания».

Путешествие началось с долгого переезда через всю страну в 1390 километров в одну сторону. Продолжительность пути от верхней точки страны до Рораймы составляет 23 часа, включая одну пересадку в маленьком городке. Но это когда все идет по плану, а если стыковка автобусов не удалась, то придется накинуть еще часов 6-7 сверху, которые проходят на вокзале в постоянной опасности быть ограбленным.

Вокзалы Венесуэлы – не лучшее место для ожидания, особенно если ты европеец. Первое правило – одевайся как местный, сливайся с толпой. Чем дешевле и проще вещи – тем больше шансов остаться незамеченным для грабителей. Это правило я использовала всегда, путешествуя по Латинской Америке. Никаких украшений, никаких телефонов и камер, никаких понтов. На улицу ты выходишь так, будто ты часть толпы, часть трущоб. Только кепка и заправленные волосы, дешевая майка с рукавами и рваные джинсы. Уважай местных людей, ты всего лишь гость на их территории. Латинская Америка опасна, она без правил и привилегий.

За год до этой поездки, когда я жила в Маракайбо, меня перевозили как ценный груз, я даже через дорогу в магазин не ходила. Мне говорили, что человека могут убить в метре от дома, и не дай бог мне не иметь при себе что-то ценное – могут просто пустить пулю в лоб со злости. Поехав работать, от огромной скуки я вышла из изоляции и стала частью толпы. Когда я поняла улицу – я поняла людей и благодаря этому смогла объездить всю страну в одиночку, когда моих коллег грабили прямо у входа в офис.

«Попытка вынести священные кристаллы обойдется вам очень дорого»

Рорайма находится почти на границе с Бразилией. Путь к самой Рорайме проходит вдали от автодорог, а подход к стене тепуя займет у вас трое суток. Наверху плато в 3-4 часах ходьбы находится точка пересечения трех государств – Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.

В этой поездке дорога была изнуряющей. Все дело в том, что в Венесуэле самые холодные автобусы. В тропической стране жара – это всегда проблема. Люди настолько устали от нее, что в офисах, торговых центрах и автобусах у них все на минимуме, чтобы чувствовать себя в прохладе. Но почти везде они перебарщивают с кондиционированием. То есть если на улице тебе жарко в сарафане, то в автобус ты должна взять с собой плед, шапку, куртку и шерстяные носки, иначе есть все шансы слечь с ангиной после одного ночного переезда.

Итак, наш путь лежал через пустынные саванны. Доехав до города Боливар, мы с товарищем пересели в другой автобус, который был забит до отказа, и продолжили путь. Мы направлялись в сторону Гран Сабаны – национальной заповедной зоны, находящейся под охраной UNESCO, в которой местность усеяна ровной травой, высокими одиночно стоящими пальмами и плоскими горами, которые называются тепуи.

Автобус был маленьким, мы медленно переезжали перевал, потому как серпантинные повороты были довольно крутыми. Тогда я впервые увидела настоящий ночной тропический лес – это было незабываемо. В районе четырех утра мы выехали на равнину Гран Сабаны. Густой туман расступался и открывал нам виды на тепуи. Полумрак и туман создавали причудливые образы из валунов, хаотично разбросанных по бескрайней саванне.

На рассвете мы наконец попали в Санта-Елену – город, где оседают все туристы, совершающие длинное путешествие к Рорайме. Там мы заселились в один из самых дешевых хостелов, а вечером познакомились с нашим гидом, который рассказал, как будет проходить маршрут, и расписал нам весь трек.

Ранним утром к порогу хостела подъехал старый джип Wrangler, и носильщик начал грузить наши баулы и рюкзаки. Через час мы уже тряслись в этой раритетной машине, и дорога вызывала море эмоций у всех членов нашей команды, с которыми мы планировали разделить предстоящие дни трекинга. В команду вошли ребята из Чехии, Америки, Канады и Японии. Добравшись до старта и покинув машину, мы увидели вдалеке нашу цель – величественную Рорайму.

Пункт пропуска в парк находится в двух-трех днях хода до самой Рораймы. В сутки пропускают только определенное количество людей. Поэтому без гида-проводника вас развернут назад в Санта-Елену. Плату за вход гид включает в стоимость тура. Спускать с тепуя реликтовые растения и кристаллы запрещено. Перед выходом из парка вас обыщут. Найдут кристалл – застыдят, да и еще выпишут штраф, от уплаты которого не отвертитесь. Оставлять мусор на всем треке тоже запрещено, нужно придерживаться принципа «я иду, и отходы идут со мной обратно».

«Стена великой Рораймы смотрится как сомкнутые зубы, из которых сочится пена и извергается вода»

Подбодрив друг друга, команда из 8 человек начала путь. Тропинка была очень хорошей. Вообще, в сухой сезон они идеальны для прохождения, а в сезон дождей превращаются в «вымытые рукава» с кашей, по которым ливни идут вдоль склона. В наши ближайшие три дня погода по прогнозу должна была быть сухой – нам везло. На пути встречались саванные кустики, трава и островки тропических деревьев.

При переходе через саванну нужно помнить о том, что в этой местности обитает мошка пури-пури, которая очень больно кусается. Все дело в том, что эта мошка откусывает часть плоти и заносит в рану вещество, которое вызывает сильный зуд. Перед походом рекомендуется приобрести специальный крем. В него можно добавить жидкий витамин B2 и B6. Мы сделали хитрее: мы прокололи себя витамином В до поездки и добавили ампулу в обычный крем.

Весь поход к подножью Рораймы занимает два дня, в худшем случае – три. На пути предполагается переход двух рек вброд: для этого снимается обувь, и переход происходит в запасных носках, чтобы предотвратить падение из-за скользких камней.

Первые и вторые сутки прошли спокойно. Долгие переходы, конечно, забирали много сил, но мысли о том, что впереди нас ждет резкий подъем с проходом под водопадом и набор высоты в 1200 метров, добавляли мотивации и запаса прочности.

Наша команда разбила лагерь у самого подножья тепуя, и после ужина все рассредоточилась по своим палаткам. Портер по имени Лео долго сидел у костра. Всю дорогу мы шли с ним вместе и общались. Лео нес большой груз – еда на всю нашу команду на 7 дней и биотуалет (около 25-30 кг). Я присела рядом, и мы вместе стали смотреть на костер, не произнося ни слова. Нам было комфортно и уютно отдыхать от груза и людей: Рорайма стояла перед нами, как большой обелиск, и при свете Луны был виден ее красивый профиль. Не знаю, что она думала о нас, но мы много думали о ней, и каждый в душе просил ее быть благосклонной к нашей попытке покорить ее завтра.

На рассвете мы начали путь наверх. Теперь дорога была слишком скользкой, слишком крутой, местами опасной и непроходимой. Медленно, но верно каждый из нас поднимался вверх, пока мы не прошли густой лесной «подшерсток» и не вышли прямо к отвесной стене. Впереди был каменный настил под большим наклоном, по которому мы начали движение еще выше. С высоты семисот метров свободно падала вода – это был водопад, который в сезон дождей набирал огромную мощь. Сейчас же на нас падал обильный «тропический дождь» – мы старались быстро пройти этот отрезок, чтобы не сильно промочить вещи в рюкзаке.

Рорайма часто находится в облаках, и у нее есть свой микроклимат. Облака аккумулируют много воды, и она собирается на поверхности тепуя. Единственный выход дождевой воды с плато – это водопады. Дождевые реки тепуя образуют целую систему водопадов, которая, протекая через рваный рельеф, смотрится как сомкнутые зубы, из которых сочится пена и извергается вода. По-настоящему потрясающее зрелище.

«Сбившись с хоженой тропы, можешь остаться на плато навсегда»

Достигнув выхода на плато, все члены команды собрались в одном месте. Пейзаж был по-настоящему лунным. Не было шума, было абсолютно безветренно. Со всех сторон гуляли облака, и казалось, что камни приняли причудливые формы. Под ногами лежали кристаллы, росли реликтовые растения. Да, прав был венесуэльский друг. Кто-то из команды отошел в сторону и заплакал. Возможно, от эмоций и чувств, ведь для кого-то из нас это была мечта всей жизни или хотя бы половины жизни. И она сбылась.

На плоской горе мы провели двое суток. Было безумно холодно, шел моросящий дождь. Так получилось, что никто не предполагал, что будет так продувать и подмораживать. Дров найти было невозможно, потому что на плато нет ни деревьев, ни другой крупной растительности. Зато есть мхи и некоторые мелкие кустики, которые обладают корневой системой.

Обычно гиды выбирают для ночевки надежные пещеры. Наверху, как и внизу, «жилье» делят на отели и хостелы. Нам не повезло: перед нами поднялись две группы, и они заняли лучшие места. Нам пришлось искать пристанище, и, поскольку смеркалось, выбрали мы не лучшее место.

Вариант был один – разместиться в продуваемой расколотой пещере. Ребята, увидев ровные песчаные островки, быстро поставили туда палатки, надеясь на спокойную ночь. И, когда я сказала, что ровный песок в пещерах обычно становится дном луж и руслом речек при затоплении, меня никто не послушал. Я же поставила палатку отдельно от группы, и это оказалось правильным решением. Ночью пошел ливень и затопил все палатки, моя же, стоящая почти на краю отвесной стены, осталась сухой. Чтобы помочь ребятам, я развела небольшой костер – так окончилась наша бессонная и холодная ночь.

Следующие сутки мы провели, изучая окрестности тепуя. Помимо того, что каждый камень уникально выточен природой и имеет свою особенную форму, есть и очень знаменитые камни Рораймы – к примеру, камень-черепаха, огромный валун, который держится на одной точке опоры, камень-обезьяна и камень-птица. Они стоят на страже входа на плато, наблюдая за поднимающимися путешественниками. Облака, которые погружают эти камни в свой туман, добавляют мистики этим существам. И если смотреть на эти камни долго, кажется, что они оживают.

На плато есть дорожки и островки, усеянные растущими кристаллами. Это очень красивые места. Там следует передвигаться с осторожностью, не нарушая естественную среду роста этих особенных камней. Срывать кристаллы запрещено, но, нечаянно сломав один ногой, на его сломе вы можете увидеть сочащуюся молочную жидкость – тот самый сок, из которого формируется ткань кристалла и зависит его рост. Задев ногой такой кристалл, сразу чувствуешь, что убил живой организм, – своеобразное напоминание о взаимосвязи человека с природой.

Вдали от точки подъема есть несколько бассейнов с кристаллами. Размером два на два метра, они больше напоминают ванну. Каждый путешественник принимает за честь купание в ледяной полынье – это своеобразный ритуал «очищения». Весьма бодрящее мероприятие!

Изучая тепуи, нужно помнить о коварности этих мест. Категорически не рекомендуется гулять здесь в одиночку. Сбившийся с хоженой тропинки путешественник может блуждать по плато бесконечно – путешественники пропадают здесь каждый год. Облачность и монотонность причудливых форм не дадут вам увидеть дорогу, даже если она будет в трех метрах от вас. Отыскать тропу можно только зная, что нехоженый камень плато имеет темный оттенок, а хоженый – светлый.

«Мы словно не с тепуя спустились, а из космоса вернулись»

Что еще удивительного мы увидели наверху? Конечно, реликтовые растения. Очень древние, не встречающиеся больше нигде на планете. Они видели динозавров и свободно растут там так же, как и миллионы лет назад.

Много раз встречали эндемическую черную маленькую лягушку. Она, по поверьям, отвечает за осадки на Рорайме и свистит перед приходом дождя. Утром, когда мы с другом пошли умываться в ледяной луже, столкнулись с животным, похожим на маленького койота. Мы не знали, что это был за зверек, но он стоял поодаль и какое-то время наблюдал за нами, а потом его образ быстро растаял в тумане. Странно, потому, что многие уверены, что на Рорайме вообще не живут большие животные. Позже мы предположили, что это была носуха – родственник енота.

Ночь снова быстро опустилась на плато, и после небольших посиделок возле палаток под навесом скалы все удалились спать, снова стало тихо. Костер догорал, и Лео опять смотрел на пламя. Он привык видеть эти места – жизнь вблизи Рораймы была для него обыденностью. Но при этом, общаясь с ним, я узнала, насколько сильно он ждет каждого нового похода сюда. В обычной жизни он состоит в национальной гвардии и живет по режиму. На воле он просто портер, который любит это место и бережет его, собирая мусор, оставленный недобросовестными туристами.

Мне не хотелось спускаться в города, хотелось еще побыть тут и прочувствовать всю атмосферу этого удивительного затерянного мира. Казалось, что очень мало времени отведено на исследование этих мест. Я могла бы провести тут неделю. Но наша поездка была распланирована, и после долгих дней спуска мы снова стояли у входа в национальный парк и смотрели на стоящую вдали от нас Рорайму.

Только она смотрела на нас уже иначе. Возможно, потому что теперь мы знали друг друга лично и смогли пообщаться с ней, с ее миром. Казалось, что мы вернулись из космоса – и вот нас снова встречают люди, опять джип и дорога. Еще много раз мы оборачивались, рассматривая ее сквозь дорожную пыль.

Прошло 6 лет, но я помню ее, как будто виделась с ней вчера. Я часто вспоминаю ее виды и признаюсь, что снова планирую поездку к ней. Думаю, съездив в Индию, Вьетнам, Китай, Новую Зеландию, Исландию и другие страны, я смогу посмотреть на нее другими глазами, более глубоко и душевно.

Причудливые формы камней, постоянный туман и безлюдность этих мест дают возможность по-настоящему почувствовать себя на другой планете, совершенно чужой и не тронутой человеком. Ни в одном другом путешествии я больше не встречала мест, которые хотя бы немного напоминали мне Рорайму или могли бы унести меня на другую планету.

Сейчас Венесуэла переживает тяжелые времена, она охвачена политическими волнениями. О положении вещей я знаю от своих близких друзей-венесуэльцев; кроме этого, сама слежу за ситуацией в стране и районе Санта-Елены. Люди массово пересекают границу, убегая из Венесуэлы, огромное количество беженцев выезжает через этот КПП. Поэтому пока я выжидаю момент и надеюсь, что страна, которую я очень уважаю и люблю, сможет справиться с внутренними проблемами и снова откроет свои красоты для путешественников со всего мира.