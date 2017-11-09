Жительницу Полоцка делают виноватой в милицейском беспределе 8 9.11.2017, 19:50

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На женщину и ее сына, которые вступили в конфликт с участковым, составили несколько протоколов.

Женщину, видеозапись конфликта которой с участковым милиционером в Полоцке появилась в соцсетях, обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, передает news.vitebsk.cc.

Как прокомментировали ситуацию в Управлении внутренних дел Витебского облисполкома, сотрудником милиции изначально были предприняты все меры, чтобы погасить конфликтную ситуацию, однако действия и поведение гражданки и ее сына носили провоцирующий характер. Они мешали ведению административного процесса, проводимого участковым.

На неоднократные законные требования сотрудника милиции не реагировали, вынуждали к применению физической силы. На видео, возможно, это выглядит не совсем корректно. В отношении женщины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. В отношении ее сына также по статье 23.4 и статье 23.3 (вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении) КоАП.

Протоколы, составленные на женщину и ее сына, уже переданы в суд для рассмотрения. Кроме того, в управлении внутренних дел принято решение о направлении материалов в межрайонный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям обеих сторон.