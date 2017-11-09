США и Китай нашли альтернативу «Силе Сибири» 5 9.11.2017, 20:16

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Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.

Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на агентство Bloomberg.

Проект оценивается в 43 миллиарда долларов, он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиона кубометров). Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Китайская China Petrochemical Corp., более известная как Sinopec Group, и американская Alaska Gasline Development Corp. подписали соглашение и одобрили план, который позволит поставлять СПГ в Китай. Согласно плану, от северных месторождений на Аляске будет проложен газопровод протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда сжиженный газ можно будет погрузить на танкеры и отправить в Китай. В проекте также участвуют власти штата Аляска, China Investment Corp. и Bank of China Ltd.

Реализация плана одобрена сторонами не до конца. «Есть еще несколько важных шагов, чтобы достигнуть финального соглашения, хотя текущий договор — уже прорыв, все пять необходимых представителей поставили свои подписи: покупатель, заемщик, инвестор, девелопер и власти штата», — рассказал губернатор Аляски Билл Уокер.

Глава штата также отметил, что все стороны сделки договорились сотрудничать в вопросах продвижения, финансах и одобрения проекта со стороны властей США. Строительством газопровода с севера на юг займется Alaska Gasline. Президент компании Кит Мейер сообщил, что Sinopec может принять участие в строительстве в обмен на 75 процентов газа, поставляемого по нему.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 1 ноября предупредил Китай о возможном дефиците газа. По его мнению, поставки СПГ в Китай не могут удовлетворить растущий спрос Пекина. В настоящий момент российская сторона реализует проект «Сила Сибири», мощность которого составляет 38 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи в Китай, а также на Дальний Восток. Договор о поставках газа был заключен на 30 лет, он оценивается в 400 миллиардов долларов. Первые поставки должны начаться в 2018 году.