Семь белорусских предприятий не пустили проверку из Россельхознадзора 5 9.11.2017, 20:30

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Российские проверяющие не попали на производство яблок, грибов и помидоров.

Проверяющие Россельхознадзора не были допущены на 7 белорусских предприятий, производящих яблоки, грибы и помидоры, передает kp.by.

Не так давно проверке подвергся ряд белорусских производителей, это было связано с ростом объемов поставок белорусских овощей, фруктов и грибов в Россию. Представители Россельхознадзора находились в Беларуси с 23 по 28 октября и совместно со специалистами Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси проинспектировали свыше 30 предприятий, производящих, хранящих и реализующих продукцию.

Однако белорусская сторона отказала в доступе к семи предприятиям. А именно: СУП «АзотСервис» (помидоры), СПК им В. И. Кремко (яблоки), ФХ «СОВ Агро-продукт» (грибы), ФХ «Гедеон» (яблоки, помидоры), ИП Мартыненко Ю. А. (грибы), ООО «Бренд Каприз» (грибы), СФ «Клецкий» (яблоки).

Россельхознадзор попросил белорусскую инспекцию не выдавать для этих предприятий фитосанитарные сертификаты для поставок в Россию до «соответствующих проверочных мероприятий».