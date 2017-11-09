Игорь Криушенко: Счет в матче с Арменией не по игре 10 9.11.2017, 20:38

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Игорь Криушенко

Фото с сайта offside.by

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение от команды Армении (1:4).

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после разгромного поражения от команды Армении в товарищеском матче со счетом 1:4 поделился впечатлениями от игры, передает football.by.

- Этот счет стал неожиданным для нас. Считаю, что он не по игре. Мы в отличие от соперника не смогли реализовать наши моменты. Сказалась нехватка исполнительского мастерства. Матч использовали и для просмотра нескольких дебютантов. Сделаем выводы. Сегодня игра некоторых моих подопечных не понравилась.

Что касается соперника, то сложно оценивать потенциал сборной Армении, поскольку мы сегодня не сыграли в оптимальном составе. В сборной отсутствовали несколько ключевых футболистов. У соперника есть футболисты, хорошо подготовленные в техническом плане. При просмотре матчей армянской команды я выделил Мхитаряна и Пиццелли. Наши опорные полузащитники и один из центральных защитников должны были закрыть их. Надеемся, что в следующем отборочном цикле выступим удачнее, — рассказал Игорь Криушенко.