Авторы проекта флагштоков за $550 тысяч: Нам никто не сказал, что это дорого 7 9.11.2017, 21:05

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В институте «Минскпроект» объяснили, почему на 20 флагштоков для стадиона «Динамо» планируют потратить $550 тысяч.

В институте «Минскпроект», который разрабатывал проект реконструкции столичного стадиона «Динамо», объяснили, почему на 20 флагштоков планируют потратить 1 миллион 100 тысяч рублей (а это около 550 тысяч долларов), передает «Еврорадио».

Сотрудница «Минскпроекта»: «К нам никто не обращался и не говорил, что это дорого, что это стоит пересмотреть. Очевидно, можно пересмотреть, но для этого нужно видеть альтернативные предложения. Однозначно, там должна быть нержавеющая сталь. Потому что там такая конструкция. Будут альтернативные предложения — мы их рассмотрим».