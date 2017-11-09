В Ватикане запретят продавать сигареты 9.11.2017, 21:25

Папа Римский Франциск отдал распоряжение относительно запрета на продажу сигарет.

Так, Франциск распорядился запретить продавать сигареты в Ватикане – начиная с 2018 г.

Такие данные распространил Reuters, передает ura-inform.com.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – каждый год курение вызывает около семи миллионов смертей – по всему миру. Известно также, что сигареты в Ватикане недавно продавали по сниженной цене – местным сотрудникам, а также пенсионерам.

Работникам Ватикана разрешалось приобретать в месяц по пять коробок сигарет. При этом цена сигарет в Ватикане была значительно ниже, чем в Италии.