Фотофакт: Жюри фестиваля «Листопад» поддержало Олега Сенцова 9.11.2017, 21:43

Жюри фестиваля выразило солидарность с украинским политзаключенным.

Члены жюри документального конкурса кинофестиваля «Листопад» призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России на 20 лет заключения, передает «Белсат».

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам в колонии строгого режима – его признали виновным в «создании на территории Крыма террористического сообщества». Режиссёр не признал своей вины.

Правозащитники считают Сенцова политзаключенным. Многие деятели культуры по всему миру неоднократно выступали в поддержку заключенного режиссера.