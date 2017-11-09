Эксперты назвали «самые умные» города мира 3 9.11.2017, 21:57

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Шведская IT-компания EasyPark проанализировала 500 городов мира и назвала «самые умные» из них.

Так, номером первым в рейтинге «самые умные» города мира стала датская столица Копенгаген. Также в первую тройку лидеров вошли Сингапур и Стокгольм, передает hyser.com.

Эксперты EasyPark оценивали города по множеству критериев. Так, во внимание принималось наличие качественного доступа в интернет. Это и мобильный интернет 4G, и количество точек доступа к Wi-Fi и скорость интернета в целом. Также специалисты обращали внимание в анализируемых города на экологические источники энергии, бизнес-климат, онлайн-доступ к государственным услугам и уровень жизни людей в целом.

Среди критериев оценки городов была и транспортная инфраструктура. Эксперты учитывали наличие датчиков движения, автоматизированных парковок) и мобильных приложений для аренды автомобилей.

В первую десятку «умных» городов вошли Цюрих, Бостон, Токио, Сан-Франциско, Амстердам, Женева и Мельбурн. А вот британская столица Лондон оказалась на 17-м месте, Париж – на 19-м, а Берлин на 13-м.

К слову, многие из немецких городов вошли в рейтинг «самые умные» города мира. Так, Гамбург идет следом за столицей Берлином и занимает 14 место. Мюнхен оказался на 25-м месте, Дюссельдорф – на 26, Байройт – 29, Ганновер – 30, Кельн – на 31-м месте.