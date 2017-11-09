Новая волна: Как молодежь делает мир более свободным 9.11.2017, 22:14

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Оказалось, что миллениалы вроде как лучше предыдущих поколений разбираются в демократии.

Еще 20 лет назад не каждый человек мог быть услышанным, но сегодня благодаря интернету любой имеет на это право. Журналист Independent (перевод - focus.ua) Сирена Бергман напоминает, кто помог развить интернет-демократию.

И дня не проходит, чтобы о поколении миллениалов не написали что-нибудь плохое. Мы постоянно слышим одни и те же суждения: молодежь ленива, ветрена, не умеет сконцентрироваться на задании, не имеет представления о тяжёлом труде, политически наивна и главное - постоянно залипает в телефонах. Однако те, кто обвиняет миллениалов в легкомыслии, должен задуматься о том, что они являются первым поколением, выступающим за демократизацию средств массовой коммуникации, чтобы дать голос угнетенным.

Миллениалы - молодые люди в возрасте 20-35 лет - активно борются за права человека, собирают онлайн-петиции и обмениваются цифровой информацией. Это поколение пережило экономический кризис, вызванный безжалостным эксплуатированием земных ресурсов, застало массовые увольнения родителей, из-за чего многие семьи потеряли дома. Им быстро стало понятно, что социальная структура способствует обогащению и так богатых людей, а всех остальных она заставляет молчать.

Миллениалы лучше предыдущих поколений разбираются в демократии. Они понимают, что для достижения равенства во всех смыслах этого слова, необходимо, чтобы люди услышали голоса угнетенных, а этого можно достичь с помощью технологий XXI века.

Миллениалов называют либералами, и в этом есть своя правда, ведь большинство представителей этого поколения считает, что каждый индивид уникален и имеет право на счастье в его личном понимании, а не в том виде, которое навязывает общество.