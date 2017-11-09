Навальный опубликовал расследование, посвященное движению Putin Team 6 9.11.2017, 22:45

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Российский оппозиционер рассказал об американской недвижимости «команды Путина».

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что ему «очень нравится» созданное капитаном команды НХЛ Александром Овечкиным общественное движение Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«На его примере еще проще объяснить, что такое Путин, что такое его элита и что такое его группа поддержки», – заявил Навальный.

В опубликованном в YouTube расследовании оппозиционер рассказал, что «команда Путина» живет в США, имеет там элитную недвижимость, ведет бизнес и платит налоги в Америке.

2 ноября российский нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Овечкин заявил о создании общественного движения Putin Team. Хоккеист не уточнил, чем именно будет заниматься организация.

Путин ежегодно участвует в гала-матчах Ночной хоккейной лиги в Сочи.

18 марта 2018-го в России пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства о своем выдвижении еще не заявлял.