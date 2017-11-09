Тиллерсон опроверг сообщения о встрече Трампа с Путиным 1 9.11.2017, 23:21

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Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Госсекретарь США опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения о якобы намеченной на 10 ноября встрече.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения о якобы намеченной на 10 ноября встрече американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. "Никаких решений по этому вопросу принято не было", - заявил глава внешнеполитического ведомства США во время пресс-конференции в Пекине в четверг, 9 ноября, передает DW.

Оценивается целесообразность встречи

По его словам, в настоящий момент администрации Путина и Трампа выясняют, имеется ли у двух президентов достаточно тем для обсуждения по существу, которые могли бы послужить основой двусторонней встречи на этой неделе во Вьетнаме. Тиллерсон также указал, что Вашингтон и Москва работают по "ряду сложных направлений", однако еще не определено, насколько целесообразно в данный момент проведение встречи.

Ранее в тот же день помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей встрече Трампа и Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме. "В эти минуты согласовывается" время встречи, уточнил он. Накануне Ушаков заявил, что Путин будет участвовать в одном мероприятии с Трампом и "находиться (с ним) в одном зале", поэтому "логично, что они встретятся".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что российский президент готов встретиться с американским коллегой. "Протокольные службы находятся в контакте. Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, думаю, вам об этом сообщат", - заявил он 8 ноября.

После вступления Трампа в должность президента США в январе 2017 года он лишь однажды встречался с Путиным - во время саммита G20, который прошел в июле в Гамбурге.