Жители Глубокого - чиновникам: Куда деваются наши деньги? 9.11.2017, 23:36

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Возмущенные жители Глубокого более пяти лет ведут борьбу с чиновниками.

Улица Комарова совсем не большая, на ней всего около 20-ти домов. Половина дороги представляет собой довольно крутой уклон. Ежегодно дорогу посыпают гравием, дождевая вода смывает гравийное покрытие, и на нем образуются большие водомоины, опасные для автотранспорта. Последние дни идут затяжные осенние дожди, пишет «Белсат».

Дорога постепенно превращается в полосу препятствий

В 2012-м году из местной газеты жители узнали, что улица Комарова попала в третью очередь на асфальтирование, вместе с улицей Михайловской, Королева, Суворова и другими. Терминов не назначили. В 2013-ом из райисполкома ответили, что денег на асфальтирование улицы Комарова на тот год не предусмотрели. Не нашлись средства и в последующие годы. А с 2015-го жителей стало интересовать, на что идет дорожный налог, который берут с владельцев транспортных средств.

«Так я же плачу! А куда мои деньги деваются? Так, не один же я плачу, весь район платит. А куда эти деньги деваются, куда они уходят? На какие цели?», – возмущается житель Глубокого Николай Вагера.

Председатель райисполкома отказался разговаривать

Очевидно, что пока средства от дорожного налога не были направлены на асфальтирование улицы Комарова и соседних. Согласно же социальному стандарту в области жилищно-коммунального хозяйства, количество улиц с улучшенным покрытием должна быть не менее 60%.

«Социальный стандарт по асфальтированному покрытию по городу Глубокое выполняется», – утверждает Галина Внукович из Глубокского районного «совета депутатов».

А это значит, что без изменения закона и стандартов благоустройства городов, жители улицы Комарова могут бесконечно ждать, пока на их улице появится асфальтовое покрытие.