Манафорт выйдет на свободу под залог в $11 миллионов 1.12.2017, 7:33

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Для этого эск-глава избирательного штаба Трампа заложил четыре объекта недвижимости.

Пол Манафорт, бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа, пошел на сделку по освобождению из-под домашнего ареста под залог в $11,65 млн. Об этом сообщил его адвокат Кевин Даунинг, передает Reuters.

Манафорт, который содержится в своем доме в штате Вирджиния под присмотром силовиков и носит электронный браслет для контроля перемещений, в качестве залога предоставил четыре объекта недвижимости. В документе, на который ссылался Даунинг, говорится, что Манафорт лишится $11,65 млн., в случае нарушения условий сделки, что является "значительной частью" его активов.

"Простыми словами, семья Манафорта столкнется с серьезными экономическими трудностями, если он не появится, как договорились", - сказал адвокат.

По его словам, решение о залоге было принято при участии специального советника ФБР Роберта Мюллера.

Экс глава штаба президента США не должен покидать пределы страны. Его передвижение ограничено штатами Флорида, Вирджиния, Нью-Йорк и Вашингтон. Для этого он сдал свои паспорта.

30 октября Манафорт, который является одним из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, сдался федеральным властям.

Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.