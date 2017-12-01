Как 60 лет назад представляли 2017 год 2 1.12.2017, 7:39

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Опубликовано видео эстрадного выступления 1957 года.

Гостелерадиофонд опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» выступление артистов эстрады Тарапуньки (Юрий Тимошенко) и Штепселя (Ефим Березин), записанное в 1957 году. В своем номере комический дуэт представил, как будет выглядеть СССР через 60 лет.

Штепсель ведет беседу на русском языке, а Тарапунька — на украинском. Артисты говорят, что в 2017 году советская медицина сделала большой скачок вперед и люди будут болеть только на стадионе: «Голова на полупроводниках, сердце на транзисторах, водконепроницаемая печень». Прием пищи стал более универсальным: «Хлеб в пилюлях, тарань в тюбике, карманный микрошашлык», а «выпивка и закуска будут идти разом».

Изменились и спортивные соревнования. По словам артистов, теперь все стадионы красивые, крытые, а к матчам специально «заказывают хорошую погоду по телефону».

Общественный транспорт также усовершенствовался: в Марьину Рощу ходят «резиновые, безразмерные и бесплатные автобусы», в которых остались лишь контролеры — чтобы никто «случайно не купил билет».

В конце выступления артисты заявили, что в будущем не будет денег, кордонов и границ государств, а также слова «оружие». Тарапунька завершил выступление словами украинского поэта Тараса Шевченко:

Врага не будет, супостата,

И будут сын и мама рядом,

И будут люди на Земле.