На административных зданиях в «ЛНР» появились российские флаги 1.12.2017, 7:43

3,074

При этом политических заявлений о вхождении в состав России сделано не было.

В среду на ряде административных зданий в Луганске появились российские флаги, которые теперь дополняют флаги самопровозглашенной «Луганской народной республики», сообщает «Новая газета».

При этом никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав России сделано не было.

Временно исполняющий обязанности главы «республики» Леонид Пасечник не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры «народным советом». Министры, назначенные ушедшим в отставку «по состоянию здоровья» Игорем Плотницким, находятся в состоянии неопределенности, поскольку официальных заявлений и распоряжений по ним сделано не было.

Также Пасечник не отменил распоряжение Плотницкого о назначении врио «министра внутренних дел» Владимира Черкова. Однако по факту «МВД» руководит Игорь Корнет, ранее отказавшийся выполнять приказ об уходе в отставку и совместно с «МГБ ДНР» на протяжении нескольких дней блокировавший работу прокуратуры и гражданских ведомств «ЛНР». На сегодняшний день и.о. «генпрокурора» является Сергей Горенко, заместитель Виталия Подоброго, который, по нашим данным, находится под домашним арестом. Местонахождение Игоря Плотницкого неизвестно, но в Луганск он пока не вернулся.

Как сообщают источники «Новой газеты», появление российских флагов — это самодеятельная инициатива, которая не была санкционирована Москвой. Флаги вывешены по приказу Игоря Корнета, как утверждают в самом «МВД».