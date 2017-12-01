За что белорусские болельщики «продвигают» Китарова на Матч звезд 1.12.2017, 7:54

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Легенду № 77 поддерживали не просто так.

Завершается голосование болельщиков на Матч звезд КХЛ. Оно завершится уже в полночь. От минского «Динамо» на главное шоу сезона наверняка отправится защитник Марк-Андре Граньяни и, если к голосованию срочно подключится лишняя сотня болельщиков, Александр Китаров, пишет tribuna.com.

Кто-кто? Китаров?

Да. На днях «Динамо» запустило флешмоб в поддержку своих игроков на Матче звезд. «Зубры» решили не распыляться, и призвали голосовать именно за Граньяни и Китарова.

Чем он заслужил?

Об Александре Китарове часто говорят. Он никогда не был суперрезультативным форвардом, но зато отличается трудолюбием. Не зря Китарова прозвали Легендой №77.

Многие голосуют за Александра по приколу, хотя в этом сезоне он не так и плох. 9 (5+4) очков в 31 матче может набрать не каждый форвард. Тем не менее, в поддержке Китарова все равно присутствует определенная сатира.

И ничего зазорного в этом вроде как нет. Подобное случалось и в НХЛ. Например, в сезоне 2015/16 болельщики продвинули на Матч звезд игрока фарм-клуба «Монреаля» тафгая Джона Скотта, который в итоге стал MVP уикэнда.

Тот случай даже заставил НХЛ изменить правила выбора игроков для Матчей звезд.

Несколькими сезонами ранее были похожие ситуации. В сезоне 2013/14 пиар-компания была развернута в поддержку латыша Земгуса Гиргенсонса, а спустя год – за форварда «Айлендерс» Михаила Грабовского. Впрочем, если первый на Матч звезд попал, то белорусского хоккеиста сделать лидером голосования не удалось.

А на Матчах звезд КХЛ белорусы были?

Да, и немало. Белорусские болельщики всегда активно участвовали в голосовании, и нередко продвигали в лидеры игроков (чаще легионеров) минского «Динамо». А заодно и белорусов, выступающих за рубежом. За почти 10 лет в Матчах звезд КХЛ приняли участие семь соотечественников.

2009 – Олег Антоненко;

2010 – Андрей Мезин (помните его танец?);

2012 – Алексей Калюжный;

2014 – Джефф Плэтт;

2015 – Ник Бэйлен, Сергей Костицын;

2016 – Владимир Денисов.

Сколько еще есть времени, чтобы отправить Китарова на Матч звезд?

Прямо сейчас белорус уступает Илье Ковальчуку около ста голосов. До окончания голосования остается меньше суток – в полдень 1 декабря все превратится в тыкву закончится.