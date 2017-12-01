Анджей Почобут: «Дело патриотов» было исключительно политическим
- 1.12.2017, 7:58
Развал фиктивного дела был предсказуем.
Журналист Анджей Почобут считает, что прекращение дела «Белого легиона» было предсказуемым после того, как его фигурантов выпустили на свободу.
«Это было политическое дело, цель которого – запугать общество в то время, когда в стране проходят акции протеста», – отметил журналист в комментарии «Белсату».
По словам Почобута, власти не впервые используют уголовное преследование для решения собственных проблем.