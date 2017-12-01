Анджей Почобут: «Дело патриотов» было исключительно политическим 1.12.2017, 7:58

Анджей Почобут

Развал фиктивного дела был предсказуем.

Журналист Анджей Почобут считает, что прекращение дела «Белого легиона» было предсказуемым после того, как его фигурантов выпустили на свободу.

«Это было политическое дело, цель которого – запугать общество в то время, когда в стране проходят акции протеста», – отметил журналист в комментарии «Белсату».

По словам Почобута, власти не впервые используют уголовное преследование для решения собственных проблем.