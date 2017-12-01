«А может так и надо?»: Глава правления Белгазпромбанка о белорусском общепите 13 1.12.2017, 8:10

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Иллюстрационное фото

Виктор Бабарико решил зайти в минский ресторан.

Своими впечатлениями банкир поделился в «Фейсбуке»:

«Мои уважаемые ФБ друзья, вы знаете, что я очень редко пишу посты, когда меня не просят. Однако случаются обстоятельства, которые ставят меня а тупик и вынуждают обратиться к вам либо за советом либо за мнением. Вот и сегодня я оказался в такого рода ситуации.

Немного истории (ибо важна для понимания). Я очень счастливый и разбалованный едой человек: с рождения у меня была мама, которая потрясающе вкусно готовила и любила это делать. В молодом возрасте я встретил свою любимую жену, которая обладала в этой области не меньшими талантами. Поэтому у меня нет особой привычки и необходимости обращаться к общепиту в любой его форме (от чебуречной до Мишлена 3 звезды. Оговорюсь сразу для скептиков и язвенников: мой сегодняшний размер - не является прямым следствием этой избалованности).

Но бывают ситуации, когда я посещаю эти заведения , включая таковые и в Беларуси. В начале этого года мы зашли в одно из заведений Минска на выходные перекусить. Но нам страшно не повезло: это было время, как раз после того, когда один руководитель небольшого, но гордого холдинга (в который кстати входят и точки общепита), решил бороться с тунеядцами и дармоедами и призвал своих сотрудников отправить любовниц и жен на работу. Мы зашли в один из ресторанов и получили настолько ленивое обслуживание, что провели более 2 часов в ожиданиях, не получили того, чего хотели, но не расстроились. Решили, что персонал этого ресторана от администратора до официанток был как раз набран из несчастных женщин, лишившихся привычного «ничегонеделания» и поэтому только набирающего нужный опыт. Жаловаться публично не стали, а значит и название ресторана не буду упоминать, т.к. время давнее и забыто.

А вот теперь перехожу к сегодняшнему событию.

В середине дня у меня с товарищем выдалось свободных 2 часа и мы решили перекусить и скоротать это время в какой-либо точке общепита. Т.к. мы были в центре и я вспомнил, что когда-то был в кафе или ресторане (тип заведения точно не знаю) Кухмистер (это возле Дома офицеров около танка) и впечатления остались не самые плохие, то мы направились туда. Память про длительное обслуживание в начале года (хоть и не в этом заведении) была жива, а это как раз то, что нам сегодня было нужно. Зашли, сели, получили очень быстро меню, увидели не очень много народа и поняли, что здесь будет все по другому. (Но не ожидали, что настолько по другому).

Дабы продлить удовольствие пребывания в этом заведении, заказали холодные закуски, суп и горячее. Попросили официантку Ольгу (если верить бэджику) принести нам все это последовательно: в начале закуски, потом суп и потом горячее. Ольга строго подытожила: я принесу все сразу. Мы опять повторили, что нам сразу нужны все закуски, затем суп, а финал - горячее. Первое удивление пришло вместе с первым блюдом - это был суп. Я не стану придираться и вникать, как можно приготовить свежий горячий грибной суп раньше, чем нарезку, но есть будерброты после супа хотелось не очень. Мы задали этот вопрос проходящей мимо другой официантке и она нам открыла тайну такой подачи: «У нас люди приходят голодные и наша задача их быстро накормить, а суп это самое то». Таков был безапелляционный ответ милой девушки (милой и девушки - без иронии). Наше робкое возражение, что «мы же просили», понимания не нашло. Взглянув укоризненно друг на друга (хотелось понять кто из нас больше выглядел голодным, что спровоцировал такую скорость и порядок подачи) мы приступили к супчику. Но расплата была впереди.

К нам подошла с закусками Ольга и с видом обиды за весь общепитовский персонал спросила: «Это вы не довольны подачей первым супа?» Деваться нам было некуда (сидели за последним столиком да и остальные посетители уже ушли). Раскаялись и признались, но продолжали цепляться за свое: «Мы же просили», мямлили в свою защиту. Но Ольга была непреклонна: «Я же сказала - подам все сразу. Раз вы не поняли - это Ваши проблемы».

И тут нас настиг второй удар: мы осознали, что сейчас же принесут и горячее, а мы тут еще супчиком балуемся, разговоры разговариваем. Закуски тоже уже ждут. В общем: «Цигель-цигель, ай люлю», что наверное обозначает: быстрее - не задерживай. Но нас голыми руками не возьмешь. Спасло воспитание времен СССР: пионерских лагерей и армии. Подсознание заставила работать ложками, вилками и ножами с требуемой скоростью. Мы успели съесть все раньше, чем должно было появиться горячее. Внутренне торжествуя эту маленькую победу, мы ожидали горячее. Наивные.

Коварство уязвленной и обиженной гордости кухмистерского заведения мы тут же оценили: подошедшая Ольга, увидев наши спринтерские результаты, с великолепно скрываемым превосходством задала вопрос, повергший нас в нокаут: «Горячее когда готовить?» Вот оно торжество опыта над капризами: знай наших. Хотите раздельно - получите. Но на наших условиях. Противник побежден и деморализован: малого того, что впихнул в себя все подряд, без разбора и со скоростью близкой к предельной для салаги-первогодка, так еще и горячего сейчас будешь ждать не знаю сколько. Именно такая мысль прочно обосновалась в нашем мозгу. «А сколько это может занять времени?». Это уже был не вопрос, а демонстрация абсолютного смирения и согласия с нашей стороны на любые условия. Ответ был молниеностный и перпендикулярный: «Минут 10».

И сейчас, дорогие друзья, наступает время финала. Погрязшие в пороках буржуазной мстительности, мы были абсолютно уверены, что это обман. Нас заставят ждать горячего - не меньше получаса, а то и больше. Именно такие низкие мысли терзали наш мозг. Но внутренне мы тихо хихикали и торжествовали: изначально то мы и планировали посидеть подольше. Значит это им кажется, что они победили, но на самом то деле мы добились своего. Пусть это и не публичная победа, но ведь главное результат. Так или приблизительно так происходил разговор двух взрослых мужчин, получивших еще один жизненный урок.

Но нет предела моему удивлению белорусскому характеру: несмотря на обиду нам таки и принесли горячее через 10 минут. Вуаля!:)

А теперь вопросы или мнения:

1. Можно ли где-то в Минске поесть с подачей блюд в том порядке и за время, которое ты захочешь, а не как удобно ресторану (бесконечно долго или мгновенно)?

2. Кто-нибудь сталкивался с обслуживанием в нашем общепите, когда при их ошибке они просто извинялись, а не доказывали, что ты «сам дурак»?

3. А может так и надо? Лишь бы войны не было».