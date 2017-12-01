Зигмар Габриэль обсудил в США ввод миротворцев на Донбасс 2 1.12.2017, 8:19

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Зигмар Габриэль

Фото: dpa

Операция будет проходить вопреки российскому сценарию.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) обсудил с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном отправку на восток Украины миротворческой миссии ООН. "Голубые каски" смогли бы проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелых вооружений от линии разграничения между сторонами конфликта в Донбассе, заявил глава немецкой дипломатии в Вашингтоне в четверг, 30 ноября, передает dw.com.

Министр отметил, что его позиция по вопросу возможной отправки миссии ООН в Донбасс "в значительной степени" сходится с точкой зрения его американского коллеги. В то же время Габриэль указал на "очень значительные" расхождения с Россией в представлении о том, как должна быть организована такая миссия.

Представления Москвы, Киева и США о "голубых касках"

Проект резолюции, внесенный Москвой в сентябре на рассмотрение ООН, предусматривает размещение "голубых касок", вооруженных стрелковым оружием, для охраны членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе после отвода тяжелого вооружения сторонами конфликта. Состав миссии должен быть согласован представителями Киева и самопровозглашенных "республик", считают в Кремле.

Киев в свою очередь настаивает на развертывании миссии и размещении миротворцев ООН во всей зоне вооруженного конфликта в Донбассе и участке российско-украинской границы протяженностью 420 км, а также наделении "голубых касок" широкими правами.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью газете The Washington Post выступил за то, чтобы в случае размещения на востоке Украины миссии ООН в ее состав не включали граждан России. В частности, Вашингтон считает, что охранная миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с РФ.