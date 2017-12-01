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Кобринский участковый сломал ногу 59-летнему сельчанину

  • 1.12.2017, 8:21
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Милиционера обвинили в превышении служебных полномочий.

В Кобрине судят участкового Сергея Кулешова за превышение служебных полномочий и нанесение телесных повреждений.

По словам пострадавшего, милиционер избил его без всякой причины.

Детали этого дела рассказал «Белсату» журналист и блогер из Бреста Сергей Петрухин.

«18 марта 59-летний житель деревни Березно Кобринского района возвращался с похорон жены брата. До дома он не дошел метров 50, когда его «подрезал» милицейский УАЗик. Из машины вышел Сергей Кулешов. По словам Кулешова, видя, что Анатолий был выпивший, он предложил ему проехать до отделения милиции. Анатолий ехать не захотел, в результате чего у него была сломана нога», – говорит Петрухин.

По словам журналиста, милиционер предложил Анатолию 700 долларов, чтобы замять эту историю, но тот все же обратился с жалобой в правоохранительные органы.


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