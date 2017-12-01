Трамп впервые зажег рождественскую елку у Белого дома 1 1.12.2017, 8:30

Президент США не стал произносить долгих речей, а просто сосчитал от десяти до одного.

Дональд Трамп с семьей впервые приняли участие в традиционной церемонии зажжения огней на рождественской елке, установленной перед Белым домом, сообщает ntv.ru.

В праздничном мероприятии с почти вековой историей приняли участие президент США Дональд Трамп, его дети и первая леди. Церемонию вел актер Дин Кейн. Сначала перед собравшимися выступили американская певица и телеведущая Кэти Ли Гиффорд и инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

Дональд Трамп заявил во время церемонии: «Мы хотим пожелать всем счастливого Рождества и Нового года. Пусть у всех будут прекрасные праздники».

Трамп не стал произносить долгих речей. Он начал обратный отсчет, подхваченный гостями праздника, сосчитав от 10 до 1, и на елке загорелись разноцветные огни. После этого начался концерт.

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома, заведенная в 1923 году тридцатым президентом США Джоном Калвином Кулиджем, ни разу не нарушалась.