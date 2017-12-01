Как комнаты в квартирах белорусов продают чужим людям 2 1.12.2017, 8:40

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Камелия Чернявская

Законное жилье может превратится в коммуналку с опасными соседями.

Случается, что родственники продают свою долю в квартире, и в соседнюю комнату заселяется неизвестный человек – такая квартира фактически становится коммунальной. Сложившаяся ситуация может превратить жизнь в многолетний ужас. И это подтверждают ситуации, с которыми довелось познакомиться журналистам belsat.eu.

Камелия Чернявская показывает два больших ящика бумаг: это все переписка с чиновниками и судебные документы, которые накопились за 14 лет. Последняя отписка – из администрации Лукашенко. Невестка Камелии Дмитриевны некогда сначала отсудила у женщины комнату, а потом продала ее.

«Она никогда не жила в этой квартире, но когда мой сын попал в тюрьму, решила отсудить долю и привела свидетелей, которые дали ложные показания, – говорит Камелия Дмитриевна. – После того, как по решению суда ей отошла комната, заселяться она туда тоже не стала, а просто продала ее. И вот однажды я возвращаюсь с работы, а в коридоре стоит мужчина ростом под два метра».

Камелия Чернявская, чтобы сходить в туалет, ездит в поликлинику. Фото belsat.eu

Добрососедские отношения не удались: в квартире уже несколько лет отключен газ из-за утечек, которые допускал сосед, не единожды в его комнате были пожары, Камелия Дмитриевна говорит и о пьяных компаниях, которые часто приходят в некогда ее квартиру. Из-за антисанитарии женщина даже в туалет ездит в поликлинику, питается же в столовой, где работает, несмотря на свои 79 лет.

Так выглядит комната соседа, с которым вынуждена делить квартиру Камелия Чернявская. Фото belsat.eu

У другой героини частный дом, который она строила своими руками, превратился в двухквартирный: долю в постройке Ольги Юнкевич отсудила старшая дочь. В части дома, которая осталась у бывшей хозяйки, не было даже душа и туалета: женщине в годах пришлось строить все заново на свою небольшую пенсию. Когда же шла перестройка дома в двухквартирный, Ольга Алексеевна вообще была вынуждена скитаться по социальным приютам.

Долгое время в соседнем помещении жили арендаторы.

«Дочь заселила туда людей с алкогольной зависимостью, и фактически там был притон, – говорит Ольга. – Они залезали в мою часть дома через чердак, заливали водой мою кухню».

Теперь соседей у Ольги нет, а часть дома, которая уже не принадлежит женщине, готовят к продаже.