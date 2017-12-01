История минчанки, которая рискнула и покорила Голливуд 1 1.12.2017, 8:51

2,225

Как белоруска за четыре года стала кинопродюсером в Лос-Анджелесе.

Ксения всю жизнь мечтала о кино: ходила на курсы, читала, училась, — однако на жизнь зарабатывала в сфере, которая очень далека от кинематографа. Бросать работу было страшно и, как ей казалось, глупо. Но в один момент девушка поняла, что такая работа, пусть и успешная, не приносит удовольствия, пишет onliner.by.

Нужно было что-то менять, пока стабильная жизнь не затянула безвозвратно. «Либо сейчас, либо никогда», — решила она и, бросив все, уехала в Лос-Анджелес попробовать пробиться в кинобизнес.

Что из этого вышло, смотрите в видеорепортаже.