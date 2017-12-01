«ЖКХ - живи как хочешь»: протест в Минске 2 1.12.2017, 9:08

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В Минске прошла яркая акция против подорожания коммуналки.

«Большая часть населения Беларуси с опасением ожидает очередного повышения тарифов за коммунальные услуги. Несмотря на то, что уровень жизни и зарплаты в стране с годами лишь ухудшаются, цены на ЖКХ в свою очередь продолжают расти с каждым разом все больше и больше», - сообщили организаторы и участники акции.

«Зарплаты белорусов «поднимаются» лишь на цифрах, которые публикуют власти. Однако в реальности мы видим совсем другую картину — повышение цен на все сферы нашей жизни: продукты питания, медицину, обучение, проезд и т.д. В очередной раз нас ставят перед фактом поднятия тарифов ЖКХ. Но мы знаем, что повышение тарифов не означает улучшения качества услуг — это лишь очередной грабеж властей из кошельков народа.

Анархисты в Минске выразили свое несогласие с таким ходом дел: нанесли трафарет «ЖКХ — живи как хочешь» на стену около входа в ЖКХ одного из районов столицы, а также наклеили широкоформатный плакат против повышения тарифов на ЖКХ».