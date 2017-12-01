Кажется, вот-вот рассветет 5 Ирина Халип

1.12.2017, 9:06

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Ирина Халип

Просто нужно приложить усилия.

Есть такая болезнь – куриная слепота. Это когда человек начинает намного хуже видеть в темноте. Сгущаются сумерки, скрывается солнце – и человек слепнет, плохо ориентируется в пространстве. С рассветом острота зрения восстанавливается. Так вот, куриной слепотой в какой-то момент истории непременно заболевают целые народы. Мы – не исключение. Украина – тоже.

Если бы корреспондент украинского радио Павел Шаройко не сидел сейчас в СИЗО КГБ, а просто был депортирован из Беларуси, можно было бы сказать: и хорошо, что это случилось. Теперь, по крайней мере, украинцы перестанут утверждать, что все в Беларуси хорошо, а Лукашенко – большой ценитель свободы и независимости. Мы слышали это несколько лет: мол, молодец он, оккупацию Крыма не признал, продает нам солярку для заправки наших боевых машин и даже вот недавно публично сказал, что Украина воюет за независимость. И это с разной степенью яркости речевой окрашенности можно было услышать от украинского чиновника, журналиста, добровольца, музыканта, таксиста, прохожего. Некоторые еще могли спросить: «Ну как там батька?» И искренне удивлялись, узнав, что в Беларуси уже лет двадцать так никто Лукашенко не называет.

В ответ на любые аргументы звучало одно: он Крым не признал. Точно так же Грузия, ослепленная молниеносной войной и потерей своих территорий в 2008 году, единогласно говорила: «Он не так плох, как вы думаете! Он Абхазию с Южной Осетией не признал! Вы все к нему слишком предвзято относитесь».

Теперь Украина прозрела. Украинский журналист Павел Шаройко сидит в белорусской тюрьме по обвинению в шпионаже, другой украинский Павел – Гриб – с легкостью похищен на территории нашей страны и сидит в российской тюрьме по обвинению в подготовке теракта. И вот наконец вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала голосование Беларуси в ООН против резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму «ножом в спину Украине» со стороны Беларуси. Но вообще-то в прошлом году Беларусь проголосовала в ООН точно так же. И тогда никто о ноже в спину не говорил. Так сколько же еще украинцев должны быть похищены, арестованы, а то и убиты здесь, чтобы украинское руководство и украинское общество наконец осознали, что такое сегодняшняя Беларусь?

Я намеренно сейчас разделяю руководство и общество. Потому что у чиновничества часто иные диагнозы. Оно может вовсе не терять остроты зрения и не страдать от куриной слепоты. Его проблемы чаще всего – моральное разложение и материальная заинтересованность в сотрудничестве с незаконными режимами. Зато всегда можно надеть темные очки и делать вид, что ты, как все остальные, просто в темноте не видишь.

Увы, мы тоже такие. «Азиатов если не держать в узде, они глотки друг другу перережут», - никогда не слышали такого при упоминании о диктатурах в Центральной Азии? Конечно, слышали. «В Африке демократии быть не может, их спасет только повторная колонизация». «Русские пусть сами со своим рутением разбираются». «Подумаешь, Крым оттяпали – зато какой Майдан был!»

Нас тянет на чужие баррикады, потому что мы сослепу не можем построить свои, и нам кажется, будто у других все получится, а у нас – нет. А им часто кажется, что у нас все очень даже неплохо – девушки красивые и улицы чистые. Они говорят нам, что тьма – это как раз у них.

И в любой стране, искореженной диктатурой или войной, непременно услышишь: «Да разве у вас там плохо? Вот у нас…» Тьма сгущается, и мы сначала перестаем видеть друг друга, а потом – и слышать. Но это ведь куриная слепота, от нас не зависит, болезненное состояние, только и всего. И мы ничего не можем сделать с собой. Вот только если долго бродить впотьмах и не пытаться выбраться на свет, чтобы зрение снова стало острым, можно в конце концов превратиться в кротов, которым свет не нужен вообще. Они прекрасно живут в подземельях, и никакие залитые солнцем улицы и лужайки им не нужны. В сыром тоннеле под землей им хорошо и спокойно. Там, в подземных темных коридорах, очень быстро привыкаешь, успокаиваешься и ничего иного больше не ждешь, не хочешь и не смеешь.

Но мы с вами не такие, правда? Мы вглядываемся в темноту, пытаемся различить хотя бы очертания тех, кто рядом, и кажется, что вот-вот рассветет, просто нужно приложить усилия. Мы ведь помним, что ночь особенно темна перед рассветом.

Ирина Халип, специально для Charter97.org