Водитель-бунтарь рассказал всю правду о работе в автопарке 9 1.12.2017, 8:59

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Как белорусские автобусы в таком состоянии допускают на рейс?

В октябре 2017 года на городских автопредприятиях КУП "Минсктранс" случился конфликт: руководство привлекло работников к административной и дисциплинарной ответственности, а те сочли такие меры незаконными и написали коллективное обращение в прокуратуру города Минска.

Прокуратура провела проверку и потребовала от руководства "Минсктранса" устранить выявленные нарушения законодательства. Необходимо отметить, что еще во время проверки прокуратура внесла 53 протеста на незаконные решения топ-менеджмента предприятия. Часть протестов судами была удовлетворена, остальные находились на стадии рассмотрения.

Оперативная реакция контролирующих государственных органов на происходящее - это, конечно, хорошо, но что изменилось с того момента? Что стало с людьми? Нашли ли проблемы, поднятые в обращениях водителей, решения?

Спустя два месяца журналисты решили вернуться к этой теме. Пообщавшись с некоторыми "бунтарями", мы выяснили, что вопросов в части технического состояния автобусов по-прежнему хоть отбавляй, но техосмотр они проходят регулярно. Почему? Будем разбираться.

В редакцию ABW.BY обратился водитель одного из автобусных парков Василий, который и рассказал нам о происходящем:

"После проверки прокуратуры несогласных стали увольнять. Это делается легко: нашли пару формальных оснований - и на выход. Если взять фамилии водителей, которые подписались под коллективным обращением, то практически все они уже не работают, кого-то за нарушения уволили, у кого-то контракты окончились. Подходит к концу и мой, тоже готовлюсь на выход. Хотя до окончания контракта могу не дотянуть - "налепили" разных нарушений с запасом на будущее. Поэтому не боюсь. Совсем недавно мы подали коллективное заявление председателю Мингорисполкома, суть которого - прекратить репрессии против водителей, навести порядок в автопарке и дать спокойно работать. Ждем, чем закончится. А пока ответ не получен, расскажем и покажем, на чем возим пассажиров и за что они платят, пользуясь услугами общественного транспорта.

Водители автобусов - это своего рода братство, дружная семья, где в большинстве один за всех, и все за одного. Мы все активно общаемся, в том числе и в соцсетях, делимся впечатлениями о транспорте, вышедшем на линию после его проверки техническими службами, фотоматериалами обмениваемся. Покажем и вам кое-что, но это лишь малая часть всех технических проблем, с которыми приходится сталкиваться. И так, начнем с внешнего вида транспорта.

Вот автобус прошел проверку при выезде на линию. Выходим из него, и что мы видим? Не заметить такое невозможно.

Да-да, это порез колеса с внешней стороны. Прямо до корда. Хорошо, что водитель это заметил, но почему техники не заметили или не захотели? Далеко на этом уедешь? А когда салон полон пассажиров, а на ходу это колесо лопнет, последствия могут быть самые печальные. Дело в том, что для автопарка важно, чтобы максимальное количество транспорта выходило на линию, а технические проблемы, наверное, второстепенны.

Ржавчина? Этим никого не удивишь, но автобус-то не "древний", просто обслуживание его такое, что появляется она довольно быстро. Впрочем, это мелочи, ведь водителям за свой счет иногда приходится лампочки покупать, щетки на лобовое стекло, фильтры и много всего разного.

Это "гармошка", разорванная в клочья. На лужах в салон попадает грязь, вода - и все прямо на пассажиров. Менять "гармошку" не спешат, и есть этому причина. У водителей из-за жесткого графика порой просто нет времени посетить туалет, и единственный способ это сделать - по-быстрому в "гармошку" сходить по-маленькому. Это было бы смешно, если б не было так грустно. Техники об этом знают, поэтому до последнего не меняют.

Это уже внутри салона. Из-за плохого обслуживания вот такая картина. Саморезы какое-то время эту конструкцию еще подержат, но недолго.

Теперь для рубрики "Юмор". Как на этом месте пассажиру присесть, куда ноги девать и чем думали, когда сиденье к полу прикручивали?

Это колесо. Всего лишь колесо. Ничего не замечаете странного? Между болтами - заваренные отверстия.

Со временем на диске разбалтываются гнезда под болтами, диск необходимо менять. Но не меняют - просто просверливают отверстия такого же диаметра между заводскими отверстиями, а заводские расшатанные заваривают. Безопасность такого технического решения близится к нулю. Оси не соблюдаются, прочность диска нарушена, отбалансировать его просто невозможно, от этого при езде автобус болтает и водит в стороны.

Теперь переходим к этому, без преувеличения, "чуду". Да-да, это болты, которыми вскоре закрепят диск, который мы видели. Резьбы на них практически нет, болты выгнуты, подвергнуты коррозии. В гнездо их вкрутить не получится. Как это сделать? Все правильно, рядышком кувалда, которой эти болты в просверленные отверстия и загонят. Зайдут со свистом!

Эта жидкость называется маслом для двигателя. По своему цвету она напоминает кофе со сливками, причем сильно разбавленное. И вот эту суспензию - смесь масла и непонятно чего - зальют в двигатель практически нового МАЗа. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что вскоре такому автобусу предстоит дорогостоящий ремонт за государственный счет, конечно же.

Теперь выйдем из автобуса. Это диспетчерская станция в Сухарево, открывали ее пафосно, с участием руководства всех уровней. Нет, к зданию претензий никаких, красиво, уютно. Но есть на территории станции такая вот конструкция.

Это техническая яма для осмотра подвески. Она такая чистая, потому что не эксплуатируется. Сколько на нее потратили средств, не знаю. Никогда на нее не заезжал, но другие водители говорят, что есть в ней "косяки". При заезде на яму у автобуса МАЗ ломается бампер, а если это "гармошка", то на конструкции можно повиснуть днищем, придется снимать транспорт домкратами. Кто и как проектировал это, нам не известно, но, по всей видимости, технические характеристики автобусов МАЗ могли и не учесть.

В общем, говорить об этом, показывать фото и видеоматериалы можно бесконечно. Таких снимков сотни, видео тоже.

Последнее время появилась новая "фишка": нас обязывают сдавать всю выручку, из-за чего мы не можем продать пассажиру талончик на проезд, так как банально нет сдачи. Выезжаем на линию в 04.00, и в это время даже свои деньги разменять для сдачи нет возможности: учреждения и торговые точки еще закрыты. Получается, что ответственный пассажир проезд оплатить хочет, но не может. А что, руководство автопарка не понимает, что сдачу пассажирам давать нечем? Это, конечно, полбеды. Самое важное, что техническое состояние автопарка оставляет желать лучшего, но техосмотр автобусы проходят. Никакого секрета в этом нет, ведь линия техосмотра - на территории автопарка, но рассуждать об этом не буду. Для меня как для водителя, отдавшего автопарку всю жизнь, порой непонятно, за что платят пассажиры. Как я могу обеспечить их безопасную перевозку при таком отношении к состоянию автопарка? Одни вопросы, на которые хочу получить ответы. Надеюсь, обращение к мэру Минска даст результат".