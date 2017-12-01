Что, если Ким Чен ЫН оступится? 1 Джон Нилссон-Райт, bbc.com

1.12.2017, 9:15

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Северная Корея балансирует на грани.

В годы холодной войны военные стратеги часто задавались вопросом о пределах необходимой обороны: сколько ядерного оружия необходимо их стране, чтобы гарантировать полное уничтожение потенциального противника? Возможно, такой же вопрос задают себе сейчас и в Пхеньяне.

В конце концов, запуск в среду Северной Кореей новой межконтинентальной ракеты "Хвасон-15", по мнению некоторых экспертов, может означать, что под угрозой уже находятся Вашингтон или Нью-Йорк.

С 2006 года в Северной Корее проведено шесть ядерных испытаний, а только в 2017 году - более 20 запусков ракет. Означает ли это, что последние военные достижения позволили Пхеньяну достичь того потенциала ядерного устрашения, который позволит ему не опасаться нападения со стороны США?

Это отнюдь не академический вопрос.

Если Пхеньян действительно почувствует себя в безопасности - а ведь руководство страны всегда утверждало, что оружие массового поражение необходимо исключительно для обороны, - то в этом случае Ким Чен Ын сможет вести переговоры с США с позиции силы, добиваясь отмены экономических и политических санкций.

Создание ракетно-ядерного арсенала считается основой государственной политики в КНДР

Фото: AFP

Такие переговоры позволили бы КНДР осуществить две стратегические задачи - проведение военной модернизации и обеспечение роста экономики, что позволило бы укрепить авторитет руководства в глазах населения.

Прелюдия к новым испытаниям

Официальные заявления, которыми сопровождались очередные ракетные испытания, дают понять, что этот пуск стал кульминацией долгосрочной программы действий - по словам самого Ким Чен Ына, это был день, когда историческая задача по созданию ядерных ракетных сил страны была завершена.

Однако это испытание, ставшее очередным подтверждением растущего военно-технического потенциала КНДР, скорее всего, служит лишь прелюдией к дальнейшим ракетным запускам.

В США и других западных странах растет озабоченность в связи с тем, что Пхеньян все ближе подходит к моменту, когда его межконтинентальные ракеты смогут нести ядерные заряды, что даст КНДР возможность угрожать американским городам, однако имеющиеся данные указывают, что пройдет несколько месяцев, а может быть, и не один год, прежде чем эта цель будет достигнута.

Из этого следует, что Пхеньяну придется провести новые испытания межконтинентальных ракет, способных доставлять ядерные боеголовки к цели с необходимой точностью, а также обеспечить преодоление этими боеголовками плотных слоев атмосферы и эшелонов противоракетной обороны.

Следует учитывать, что испытание военной техники может преследовать и другие цели, помимо ядерного устрашения. Таким образом демонстрируется сила и способность противостоять внешнему давлению.

В заявлениях официальных лиц КНДР часто подчеркивается, как важно не выглядеть слабым перед лицом внешней провокации, особенно со стороны исторического противника Пхеньяна - Соединенных Штатов.

Миф о Давиде и Голиафе

Воинственные заявления президента Трампа о том, что Северная Корея может быть полностью уничтожена, его обидные слова в адрес "маленького ракетчика" Ким Чен Ына, недавнее решение снова внести КНДР в список стран, поддерживающих терроризм, - всё это в глазах Пхеньяна служит подтверждением враждебных американских намерений.

Северокорейская пропаганда готовит население к войне с Югом

Фото: AFP

Президенту Трампу может казаться, что жесткая риторика является выгодной тактикой в переговорах, способствуя усилению давления как на Пхеньян, так и на Пекин. Однако его нежелание задуматься о том, как воспринимается эта риторика в Северной Корее, крайне недальновидно и выдает отсутствие воображения.

Как выразился один из северокорейских дипломатов, Трамп "просто обезумел... это абсолютный бандит... просто жалкое создание и болтун".

В этом контексте, а также учитывая тот факт, что огромная машина госпропаганды на Севере полностью мобилизована на подготовку населения к войне с Югом, у Пхеньяна нет никаких причин воздерживаться от дальнейших ракетных запусков.

Такие испытания укрепят решимость в стране и продемонстрируют способность противостоять США.

Пхеньян утверждает, что противостоит американскому империализму; это, по сути дела, упрощенный пересказ мифа о Давиде и Голиафе, в котором Север изображается в качестве смелого и упорного небольшого государства, которое не боится столкновения с международным агрессором.

Безответственные высказывания Трампа в социальных сетях только укрепляют этот миф в глазах жителей КНДР.

Неустойчивое равновесие

Пока что отсутствуют какие-либо признаки того, что КНДР желает начать содержательный диалог с США; Пхеньян не проявил никакой заинтересованности в инициативе о взаимном отказе от враждебных действий, с которой выступили Китай и Россия и которая предусматривает прекращение ракетно-ядерных испытаний в КНДР в обмен на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.

Однако имеются и весьма незначительные признаки сдержанности со стороны Пхеньяна. Запуск ракеты "Хвасон-15" стал первым с 15 сентября и ознаменовал завершение двух с половиной месяцев относительного спокойствия на Корейском полуострове.

Ракета "Хвасон-15" обладает достаточной дальностью, чтобы долететь до восточного побережья США

Фото: Getty Images

Кроме того, в линии, проводимой Ким Чен Ыном, прослеживается некоторая последовательность и продуманность. Он пока что воздерживается от явных провокаций, типа запуска ракет в сторону Гуама или Гавайских островов.

Но долго ли это продлится?

Ядерный взрыв в атмосфере остается среди возможных мер, на которые может пойти Пхеньян; так же как и кибератака на военные объекты США и Южной Кореи или военно-морское противостояние в районе Северной разграничительной линии к западу от полуострова, что может вызвать пропорциональный, но неизбежно жесткий ответ со стороны Вашингтона и Сеула.

Такие ответные меры могут быть ошибочно приняты Пхеньяном за прелюдию к более масштабным военным действиям и усилят риск перерастания местного конфликта в куда более разрушительную тотальную войну.

В рамках таких ситуаций, также как и в случае ракетных испытаний, вопрос о достаточности остается самым ключевым.

То, что одна из сторон конфликта воспринимает как минимальные действия по защите своих интересов и предупреждение противнику, другая сторона может интерпретировать как намеренную провокацию.

Подобные действия могут оказаться достаточными для того, чтобы равновесие сил, которое отличается стабильностью и предсказуемостью, внезапно склонилось в сторону неопределенности и эскалации с потенциально катастрофическими последствиями.

Джон Нилссон-Райт, профессор Королевского института международных отношений Чатэм-хаус, bbc.com