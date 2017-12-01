Девушки по геополитическим вызовам 7 1.12.2017, 9:34

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Да, такого еще не было.

30 ноября президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сюда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Он на всякий случай лишний раз получил от коллег полное одобрение своей деятельности в Сирии и, как сообщает специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, с благодарностью пожал руку девушке, которую ему предназначил Александр Лукашенко.

Лидеры ОДКБ встречались во Дворце независимости в Минске. Церемония на первый взгляд была обыкновенная: главы государств один за другим подъезжают ко входу во дворец, поднимаются, принципиально не спеша, заходят в огромный холл, в середине которого стоит, сложив руки на груди, хозяин саммита — грузнеющий правитель Беларуси, здороваются с ним и проходят в комнату ожидания, чтобы, когда соберутся все вместе, проследовать на церемонию фотографирования.

Но! Александр Лукашенко в этот раз неожиданно решил украсить церемонию. И кем? Пятью девушками невиданной красоты, которых он поставил в шеренгу рядом и раздавал президентам после рукопожатия с собой — каждому по одной. Это было странное зрелище: он показывал Нурсултану, например, Назарбаеву на девушек, словно предлагая выбрать, какая получше, и девушка эта, мило улыбнувшись, уводила мужчину за собой.

Да, такого еще не было.

Остается сказать, что Владимиру Путину, который приехал последним, выбирать было не из кого: осталась одна. И он тоже. Вот и встретились, казалось бы, два одиночества. И тут произошло самое неожиданное. Путин, единственный из президентов, вместо того чтобы безоглядно пойти за впечатляющей девушкой (хоть на край, видимо, света), пожал ей руку.

Такое впечатление, что девушка в это мгновение перестала понимать, что ей делать дальше. Она тогда стрельнула глазами в сторону Лукашенко, тот, мне показалось, еле заметно кивнул — и она все-таки увела Владимира Путина куда положено.

И весь этот эпизод теперь так и будет зафиксирован, как тут сейчас изложено, в новейшей истории не только ОДКБ, а и Беларуси, и также, конечно, России.

Заседание между тем было недолгим (а чего тянуть: все главное случилось, я считаю, еще до его начала).

Перед обсуждением в расширенном составе выступил Александр Лукашенко — и не мог не запомниться. Хотя бы одной только фразой. Вот, собственно говоря, она:

— Это был принципиальный разговор самых близких в мире государств! Более близких и роднее государств в мире, к сожалению, больше нет!

То есть как это понимать? Что в родные друг другу достались именно эти государства, а не какие-нибудь другие (Германия там, Италия, США, Израиль…)? Или что, больше никто никому такой не родной, как они друг другу?

Невинная ситуация вдруг страшно запуталась, а тут еще Александр Лукашенко спохватился и добавил (к сожалению):

— А может, и к счастью!

Он и сам уже, конечно, не очень понимал, что у него в результате получилось, и предпочел начать с чистого листа: поблагодарил присутствующих за то, что они приехали в город-герой Минск, и добавил:

— Я уверен, что вы любите свой город!

Опять Александр Лукашенко заставил участников саммита сомневаться в себе. Какой город они должны были любить? Тот, в котором живут? Или тот, в котором живет Александр Лукашенко и предлагает таким витиеватым образом считать его своим и всем этим людям? И должны ли они тогда считать его своим?

Но по крайней мере одно было ясно: Александр Лукашенко хочет казаться гостеприимным хозяином, умеющим сказать так сказать.

Правитель Беларуси пожелал всем приятного аппетита. Участникам саммита предстоял обед на втором этаже, журналистам — на третьем, на балконе (предвосхищая законные вопросы, скажу сразу: белорусское сало было и там и там).

А я углубился в изучение подписанной лидерами стран декларации «О ситуации в Сирии и вокруг нее». В декларации главы государств—членов ОДКБ отмечали «решающий вклад РФ в ликвидацию очагов международного терроризма» и считали «актуальным созыв сирийского Конгресса национального диалога» (в Сочи). Отдавали должное и президенту Казахстана — «за предоставление площадки для международных встреч в Астане». Владимир Путин хотел, чтобы коллеги поддержали каждое его движение в Сирии,— и они это сделали.

Когда президенты ушли обедать, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров рассказал, что они кроме всего прочего обсудили триумфальные итоги операции «Нелегал», которая была проведена на территории ОДКБ. Услышав название, я, конечно, вздрогнул, подумав, что коллеги решили наконец отдать должное трудовым будням Владимира Путина в Дрездене. Но выяснилось, что речь идет о противодействии незаконной миграции. Операцию провели два раза за последний год. Нашли 127 тыс. незаконных мигрантов (не так уж мало, если подумать: Европа охнула и не пережила бы таких цифр).

— Искали незаконных мигрантов, а нашли наркотики! — с оживлением продолжил Юрий Хачатуров.— Завели 3929 дел… По незаконному хранению оружия — 729 дел…

По признанию участников саммита, обед оказался самым интересным и насыщенным — в прямом, конечно, смысле этого слова — событием этого дня.

С него, по правде говоря, и надо было начать.

А не только им закончить.

Было бы куда и девушек пригласить.