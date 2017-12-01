В российском Ми-28 «Ночной охотник» летчик ничего не видит и не слышит 4 1.12.2017, 9:41

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У нового боевого вертолета обнаружили серьезные недоработки.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев раскритиковал электронику боевого вертолета Ми-28 «Ночной охотник», а также очки для пилотов, сообщает ria.ru.

Свое недовольство он высказал на заседании по законодательному обеспечению ОПК и ВТС, отвечая на замечания представителей «оборонки», которые говорили о недостаточном финансировании опытно-конструкторских разработок со стороны Минобороны.

По словам Бондарева, Ми-28 довели до ума благодаря Сирии, но летчики отмечают, что исправили еще не все изъяны. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют «смерть пилотам». Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — констатировал бывший главком ВКС.

Ударный вертолет Ми-28Н получил название «Ночной охотник» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. В Сирии машина применялась при освобождении Пальмиры. В октябре прошлого года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что сирийский опыт учтен при создании новой модификации — Ми-28НМ.