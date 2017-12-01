В Жлобине сошел с рельсов пассажирский поезд 1 1.12.2017, 9:48

1,887

С путей сошел последний вагон состава Минск — Запорожье.

Очередное происшествие на участке между Минском и Жлобином. Вчера при прохождении поезда Минск — Запорожье через станцию Жлобин с рельсов сошел последний вагон. Колесами на грунте он оказался после прохождения под автомобильным путепроводом, примерно через 15 метров локомотив был остановлен. Вагон с людьми не опрокинулся, пишет onliner.by.

Снимки с места аварии размещены в неофициальном сообществе Белорусской железной дороги.

По предварительной информации, сход мог произойти из-за того, что под составом в момент его движения была переведена стрелка.

Впоследствии вагон был отцеплен, задержка движения поезда составила несколько десятков минут.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

За последние три месяца это третье происшествие на участке железной дороги между Минском и Жлобином. 8 сентября в районе Жлобина задымился «Штадлер». 22 октября задымился другой состав, следовавший из Минска в Гомель.